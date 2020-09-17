Нехваткой рабочих кадров из-за низкой рождаемости озаботились в РК

С депутатским запросом к председателю агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрату Келимбетову обратилась сенатор Ляззат Сулеймен, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.



В своем запросе сенатор подчеркнула, что оценка количества и качества человеческого капитала как на национальном, так и на региональном уровне играет особую роль в современном государственном управлении, отметив, что демографические факторы являются ключевой составляющей экономического и социального развития государства.



«За последнее десятилетие численность населения Казахстана увеличилась на 2 млн 400 тыс человек, или на 15,1%, в основном это обеспечено естественным приростом. Из-за низкой рождаемости в 1990-х годах в настоящее время экономика страны испытывает дефицит рабочих кадров, это также отрицательно отразилось и на демографии в целом. Данная тенденция должна быть учтена при составлении планов развития государства», — сказала сенатор.



По ее мнению, для этого необходимо:



увеличить вовлеченность молодежи в рынок труда;

минимизировать уровень безработицы;

обеспечить гарантии здоровья, трудовых и репродуктивных прав, социальной поддержки молодежи;

при наличии политики поддержки рождаемости создать возможность раскрытия потенциала женщин, в том числе многодетных матерей, имеющих малолетних детей, из сел;

унифицировать действующее законодательство.

Сенатор подчеркнула, что эти шаги необходимы для понимания численности населения и их распределения, текущей и прогнозируемой возрастной структуры и темпов роста населения.



Как отметила Ляззат Сулеймен, существует множество направлений:



регулирование внутренних миграционных потоков;

демографическое развитие;

прогноз динамики роста населения;

вопросы устойчивого развития, репродуктивного здоровья и прав населения;

усиление гендерного равенства;

поддержка уязвимых слоев населения.

Все эти направления необходимо объединить в единую государственную демографическую программу. В этой связи депутат заявила о необходимости разработки концепции политики демографического развития страны на 2020-2030 годы.