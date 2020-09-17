Нехваткой рабочих кадров из-за низкой рождаемости озаботились в РК

С депутатским запросом к председателю агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрату Келимбетову обратилась сенатор Ляззат Сулеймен, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.
В своем запросе сенатор подчеркнула, что оценка количества и качества человеческого капитала как на национальном, так и на региональном уровне играет особую роль в современном государственном управлении, отметив, что демографические факторы являются ключевой составляющей экономического и социального развития государства.
«За последнее десятилетие численность населения Казахстана увеличилась на 2 млн 400 тыс человек, или на 15,1%, в основном это обеспечено естественным приростом. Из-за низкой рождаемости в 1990-х годах в настоящее время экономика страны испытывает дефицит рабочих кадров, это также отрицательно отразилось и на демографии в целом. Данная тенденция должна быть учтена при составлении планов развития государства», — сказала сенатор.
По ее мнению, для этого необходимо:
увеличить вовлеченность молодежи в рынок труда; минимизировать уровень безработицы; обеспечить гарантии здоровья, трудовых и репродуктивных прав, социальной поддержки молодежи; при наличии политики поддержки рождаемости создать возможность раскрытия потенциала женщин, в том числе многодетных матерей, имеющих малолетних детей, из сел; унифицировать действующее законодательство. Сенатор подчеркнула, что эти шаги необходимы для понимания численности населения и их распределения, текущей и прогнозируемой возрастной структуры и темпов роста населения.
Как отметила Ляззат Сулеймен, существует множество направлений:
регулирование внутренних миграционных потоков; демографическое развитие; прогноз динамики роста населения; вопросы устойчивого развития, репродуктивного здоровья и прав населения; усиление гендерного равенства; поддержка уязвимых слоев населения. Все эти направления необходимо объединить в единую государственную демографическую программу. В этой связи депутат заявила о необходимости разработки концепции политики демографического развития страны на 2020-2030 годы.
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