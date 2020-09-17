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Нехваткой рабочих кадров из-за низкой рождаемости озаботились в РК

Просмотров:462 Опубликовано: Сегодня, 14:32
Нехваткой рабочих кадров из-за низкой рождаемости озаботились в РК
Фото: пресс-служба сената РК
С депутатским запросом к председателю агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрату Келимбетову обратилась сенатор Ляззат Сулеймен, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

В своем запросе сенатор подчеркнула, что оценка количества и качества человеческого капитала как на национальном, так и на региональном уровне играет особую роль в современном государственном управлении, отметив, что демографические факторы являются ключевой составляющей экономического и социального развития государства.

«За последнее десятилетие численность населения Казахстана увеличилась на 2 млн 400 тыс человек, или на 15,1%, в основном это обеспечено естественным приростом. Из-за низкой рождаемости в 1990-х годах в настоящее время экономика страны испытывает дефицит рабочих кадров, это также отрицательно отразилось и на демографии в целом. Данная тенденция должна быть учтена при составлении планов развития государства», — сказала сенатор.

По ее мнению, для этого необходимо:

увеличить вовлеченность молодежи в рынок труда;
минимизировать уровень безработицы;
обеспечить гарантии здоровья, трудовых и репродуктивных прав, социальной поддержки молодежи;
при наличии политики поддержки рождаемости создать возможность раскрытия потенциала женщин, в том числе многодетных матерей, имеющих малолетних детей, из сел;
унифицировать действующее законодательство.
Сенатор подчеркнула, что эти шаги необходимы для понимания численности населения и их распределения, текущей и прогнозируемой возрастной структуры и темпов роста населения.

Как отметила Ляззат Сулеймен, существует множество направлений:

регулирование внутренних миграционных потоков;
демографическое развитие;
прогноз динамики роста населения;
вопросы устойчивого развития, репродуктивного здоровья и прав населения;
усиление гендерного равенства;
поддержка уязвимых слоев населения.
Все эти направления необходимо объединить в единую государственную демографическую программу. В этой связи депутат заявила о необходимости разработки концепции политики демографического развития страны на 2020-2030 годы.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ronn
  • PoZitron
  • ЁмоЁ
  • ODUVANCHIK
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:24
Это большая глупость связывать дефицит рабочих кадров с рождаемостью. Нужны ведь не просто рабочие руки "принеси-отнеси-подмети" или "купи-продай", а специалисты производственных специальностей, которые своим трудом создают материальные ценности и прибавочную стоимость, в итоге ВВП. Вопрос - а откуда им взяться, если отсутствует профессиональное обучение и нет самих производств, где эти работники могли бы работать, создавать продукт и повышать свою квалификацию? Тут всё закольцовано, должны быть все звенья цепочки создания ВВП, если конечно эти депутаты пекутся о стране. Рождаемость тут не главное. Ну нарожают в семье по 10 человек и ЧТО дальше?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • ЁмоЁ
  • ODUVANCHIK
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:52
Очередное пустословие за очень высокую зарплат. Предлагаю вместо тех средних 700 тысяч, которые получают депутаты, назначить им 42500. и через месяц ни одного депутата не останется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • TU-154
  • aalleennaa69
 пипл (Посетители) Сегодня, 15:40
Уточните что не хватает чернорабочих готовых работать за гроши
 
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  • TU-154
  • zhanino
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 15:08
Вы сначала родившихся удовлетворите работой.А так говорить и я умею.
 
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  • PoZitron
 Beluy (Посетители) Сегодня, 14:45
Раждаемасть дай боже. И безработица растет.
А все остальное популистские лозунги
 
 

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