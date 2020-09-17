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Сроки введения образовательной платформы и вопрос возмещения расходов родителям потребовали рассмотреть сенаторы

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Сроки введения образовательной платформы и вопрос возмещения расходов родителям потребовали рассмотреть сенаторы
Фото из Сети интернет
Депутаты также отметили, что Правительству необходимо обеспечить централизованный контроль над организацией дежурных классов в регионах.

Что случилось. Депутаты Сената Мухтар Кул-Мухаммед и Аскар Шакиров направили в Правительство запрос, в котором попросили назвать конкретные сроки создания единой образовательной онлайн-платформы и поинтересовались, планирует ли государство возместить родителям дополнительные расходы, понесённые из-за дистанционного обучения.

Сенаторы требуют конкретики. Депутаты Сената перечислили следующие проблемы, вызванные отсутствием рабочей, эффективной платформы для онлайн-обучения:

Все отечественные платформы (Bilimland.kz, Daryn.online и Kundelik.kz) имеют общий недостаток, связанный с низкой скоростью работы. С тем же объёмом интернет-трафика зарубежные онлайн-ресурсы и приложения работают значительно быстрее. В первый же день учебы в Алматы возник сбой платформы Bilimland в момент подключения к ней более 70 тысяч пользователей.
Запущенный тариф "Білім" предоставляет безлимитный доступ только к казахстанским образовательным ресурсам. Дополнительный ежемесячный интернет-трафик в объёме 1 Гб, дающий доступ к зарубежным ресурсам, недостаточен. Сверх лимита пользователям приходится переплачивать из собственных средств.
"Обеспечение учащихся бесплатным доступом к интернету в условиях дистанционного обучения является обоснованным ввиду конституционных гарантий граждан на бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях", – подчеркнули депутаты.

Сенаторы предлагают рассмотреть вопрос увеличения дополнительного интернет-трафика при минимальном увеличении стоимости ежемесячной абонентской платы.

Не обеспечена защита несовершеннолетних в информационном пространстве. Приложение Zoom критикуют за утечку видеозаписей и личной контактной информации. Серьёзную опасность представляет возможность прерывания и подключения к конференциям злоумышленников с целью демонстрации негативного контента. Такие случаи уже имели место в нынешнем учебном году.
"Эти факторы требуют незамедлительного создания аналоговых отечественных платформ видеосвязи. В июле МОН РК заверило в скорейшем усовершенствовании действующих образовательных платформ, однако положительных сдвигов, как видим, не наблюдается. 9 сентября министр национальной экономики рапортовал о разработке новой образовательной онлайн-платформы. Правительству целесообразно определить конкретный государственный орган, ответственный за выполнение этой задачи с оглашением его точных сроков", – отмечается в запросе.

Отказ при приёме в дежурные классы. По сообщению Правительства, в стране открыты дежурные классы и малокомплектные школы, рассчитанные на приём 800 тысяч учащихся. Однако депутаты Сената отметили, что на практике дежурные классы отменены в ряде школ Алматы, Актау, Нур-Султана, где администрация отказывает в принятии заявлений родителей. Граждане жалуются на то, что в отдельных случаях педагоги настойчиво отговаривают их направлять детей в дежурные классы.

"Обеспокоенность родителей вызывает качество преподавания в дежурных классах, так как профильные специалисты-педагоги задействованы для проведения занятий в дистанционном формате. К тому же сам уполномоченный орган признал наличие дефицита педагогических кадров", – отметили сенаторы.

В своём запросе они добавили, что Правительству необходимо обеспечить централизованный контроль над организацией дежурных классов в регионах, так как сегодня этот процесс имеет неуправляемый характер.

Кроме того сенаторы считают, что нужно провести тщательный анализ и спрогнозировать возможное число учеников из малообеспеченных и сельских семей, которые не могут участвовать в учебном процессе, после чего принять необходимые эффективные меры.

Контекст. Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана посвятил целый блок проблемам в сфере образования. Он указал на важность создания единой образовательной онлайн-платформы, содержащей все необходимые функции для организации полноценного учебного процесса. Президент подчеркнул важность традиционных форм занятий, общения с учителями и одноклассниками, и поручил Правительству внести соответствующие предложения для принятия приемлемого решения.

Почему это важно знать. В обществе всё чаще звучат призывы вернуться к традиционному формату обучения. Дистанционное обучение вызвало дополнительные проблемы и неудобства практически в каждой семье, будь то отсутствие интернета и техники или нехватка времени для помощи ребёнку из-за загруженности на работе. Общественность беспокоится за будущее детей, их уровень знаний и навыков. Многие ожидали, что стабильная ситуация по Covid-19 позволит учащимся вернуться в школы уже в первой четверти, однако 10 сентября зампремьера, главы Минздрава и МОН официально заявили, что возобновлять традиционное обучение пока рано. При этом, как констатируют сенаторы, государство не создало должных условий, чтобы организовать эффективный процесс онлайн-обучения.


Источник: informburo.kz
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