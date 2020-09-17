Начались клинические испытания казахстанской вакцины против коронавируса

В испытаниях будут задействованы волонтёры, которые не были заражены Covid-19.



Начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ) Комитета науки МОН РК, сообщили в пресс-службе министерства.



Министерство здравоохранения Казахстана после тщательной проверки документов выдало разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований QazCovid-in.



"Будет проводиться вакцинация волонтёров. ВОЗ дала разрешение на это. Несмотря на то, что добровольцами могут стать всего 244 человека, в НИИПББ за короткий срок поступило большое количество заявлений от желающих принять участие в клинических исследованиях. Мы вынуждены были остановить приём заявок уже через несколько дней после выхода объявления. Мы признательны согражданам за такую поддержку и доверие к нашей науке", – сказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.



В клинических исследованиях вакцины примут участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет. В первой фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевшие коронавирусом и не имеющие антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, будут задействованы 200 добровольцев.



"В НИИПББ поступило 688 заявлений от граждан, желающих принять участие в клинических исследованиях, из всех регионов Казахстана. Они пройдут скрининг, и будет сформирован круг добровольцев для вакцинации. Клинические исследования пройдут на аккредитованной клинической базе – РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии" МЗ РК и сертифицированной базе по стандарту GCP – ТОО "Сentre for Clinical Medicine and Resеarch", – говорится в сообщении.



В институте напомнили, что в июле вакцину QazCovid-in получили в общей сложности 27 учёных-разработчиков во главе с генеральным директором НИИПББ. У них сформировался нарастающий иммунитет, результаты анализов показали безопасность и высокую иммуногенность вакцины. Все сотрудники чувствуют себя хорошо и продолжают работу, отметили в пресс-службе.



15 мая ВОЗ включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных вакцин, а 29 августа – в число допущенных к клиническим испытаниям.

