«Сергек» нацелен на выбивание денег» - автолюбитель пожаловался на незаконный штраф

В системе, по его словам, произошла путаница



Пользователь Facebook поведал историю о том, как штрафы за его нарушения были выписаны супруге, передает Azattyq Rýhy.



«Автомобиль оформлен не на мою супругу Аспан Диляра а оформлен на меня Аспан Дастан. На имя моей супруги нет оформленных авто.



Супруга никогда за рулем моего коня не была, но штраф за мое превышение получает она так как у нас фамилии одинаковы то есть штраф выписывает человек, который посмотрел на инициалы и просто бахнул штраф на невинного человека», – написал мужчина (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).



Теперь, по его словам, чтобы разобраться с путаницей ему, то есть нарушителю, необходимо явиться в спецЦон и написать заявление.



«Пора выключать систему Сергек, которая нацелена не на предотвращение ДТП и нарушений, а на выбивания денег.



Вероятно, что Операторы сергек выписывают штрафы на свое усмотрение и за определенные денежные вознаграждения могут не выписывать штрафы на своих знакомых и спонсоров. Скорее всего есть спецсписок, на который надо закрывать глаза и даже удалять все из базы:) но это все догадки», – поделился мнением автор поста.

