За рубежом будут признаны квалификации выпускников казахстанских вузов

C 2021 года выпускникам отечественных вузов будет выдаваться обновленное приложение к диплому.



Квалификации выпускников казахстанских вузов будут признаны за рубежом, сообщает zakon.kz.



C 2021 года выпускникам отечественных вузов будет выдаваться обновленное приложение к диплому (Diploma Supplement).



Факт сопоставимости квалификаций казахстанского высшего образования с европейскими будет отмечаться в обязательном порядке. Это стало возможным благодаря принятию отчета по самосертификации Национальной рамки квалификаций высшего образования Республики Казахстан Секретариатом Болонского процесса. Другими словами, дипломы казахстанских вузов будут признаваться в европейских странах. Это повысит привлекательность отечественного высшего образования для иностранных студентов, - сообщили в МОН РК.

Квалификации выпускников казахстанских вузов соответствуют европейским квалификациям.



Секретариатом Болонского процесса принят отчет по самосертификации Национальной рамки квалификаций высшего образования Республики Казахстан. Для подготовки данного отчета приказом Министра образования и науки РК была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители МОН РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», отраслевых ассоциаций и казахстанских вузов, - сообщили в ведомстве.

Отчет по самосертификации продемонстрировал совместимость и сопоставимость Национальной рамки квалификаций высшего образования с Рамкой квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК ЕПВО).

Это свидетельствует об успешной гармонизации системы высшего и послевузовского образования Казахстана с системами образования европейского пространства высшего образования.



Напомним, что Болонский процесс был инициирован министрами образования 29 стран в 1999 году для содействия мобильности граждан на рынке труда, усиления конкурентоспособности европейского высшего образования, гармонизации национальных систем высшего образования.

