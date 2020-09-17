В Казахстане исчезает одна из самых длинных рек страны





В Актюбинской области исчезает река Уил, некогда полноводная артерия превращается в болото. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.Когда-то река Уил входила в десятку самых длинных рек Казахстана. Но всего за год водоем заметно обмелел. Если раньше протяженность реки доходила до 800 километров, то сейчас она пересохла настолько, что вода стала зеленеть.Жители одноименного райцентра опасаются, что такими темпами скоро водоем и вовсе исчезнет. А вместе с ним и десятки аулов вдоль реки."Эта река всегда была нашей гордостью, а сейчас воды здесь практически нет. Если она совсем пересохнет, люди останутся и без питьевой воды - уйдут и подземные воды. Все местные жители тогда будут вынуждены покинуть район", - заявил житель села Каратал Ерсултан Максимов.Местные чиновники считают, что во всем виновата сама природа. Мол, последние два года в районе были малоснежные зимы, да и дождей, говорят, почти нет, а это основной источник наполнения водоема.Однако экологи уверены, что главный фактор пересыхания - дело рук человека. "Все спрашивают: "Что делать?" Я говорю, это настолько процесс простой. Но многотрудный. Это восстановление экосистемы через зеленые насаждения. Через очистку, действительную. А не вот эти профанации в виде расширения с миллиардными затратами. В общем, земля и вода должны обрести хозяина", - заявил эколог Александр Мандрыкин.Впрочем, Уил - не единственная река в области, которая сейчас на грани исчезновения. О том, что в регионе пересыхают практически все водоемы, экологи предупреждают уже несколько лет. Но решать вопрос пока некому. Ученые не раз собирались и обсуждали, как спасти местные реки, но реальных результатов от этих встреч пока нет.