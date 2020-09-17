Смертельную схватку орла и варана сняли на видео

В национальном парке Крюгера в ЮАР фотограф и гид Родни Номбекана запечатлел очередную необычную сцену - схватку орла и крупного варана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на National Geographic.
Очевидцами захватывающей сцены стала группа туристов. Хищная птица пригвоздила ящера к земле всем своим весом и пыталась одолеть его. В процессе схватки орел выклевал варану глаза, однако африканская рептилия не собиралась так просто сдаваться: варан медленно, но верно шел вперед и наугад бил хвостом в разные стороны, стараясь сбросить хищника.
Когда наблюдающие отлучились на завтрак, а после вернулись на то же место, орел все еще был там, пытаясь одолеть варана. В общей сложности ящер сопротивлялся хищной птице около пяти часов, но затем его силы иссякли и боевой орел заполучил свою добычу. Он уже приступил к заслуженной трапезе, когда туристы решили покинуть место наблюдения.
Боевые орлы являются самыми крупными орлами в Африке. Длина тела этих ястребиных птиц колеблется от 78 до 96 сантиметров, размах крыльев достигает 227 сантиметров. В основном боевые орлы питаются мелкими и средними млекопитающими и птицами, но не брезгуют молодыми антилопами и рептилиями - змеями, варанами и другими ящерицами.
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