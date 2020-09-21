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Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 10 процентов для пассажиров в Казахстане

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 10 процентов для пассажиров в Казахстане
Фото: ИА «NewTimes.kz»
В августе пассажирские железнодорожные перевозки выросли к июлю на 17%, пассажирооборот — на 18%. Для пассажиров услуги железнодорожного транспорта подорожали на 10% за год, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.

За январь–август этого года железнодорожным транспортом перевезли 267,2 млн тонн груза и багажа — на 1,4% больше, чем годом ранее. Непосредственно за август грузоперевозки составили 35,2 млн тонн, сократившись на 0,7% по сравнению с июлем 2020-го и на 2,3% — по сравнению с августом прошлого года.

Грузооборот вырос на 4,4%, до 194,1 млрд ткм. В августе грузооборот составил 25,4 млрд ткм — на 1,1% меньше по сравнению с июлем и на 4,5% — по сравнению с августом прошлого года.

В сегменте пассажирских перевозок по итогам 8 месяцев по железной дороге перевезено 7,4 млн человек — на 49,6% меньше, чем годом ранее. В то же время непосредственно за август перевезли 828,9 тыс. пассажиров — на 16,9% больше, чем месяцем ранее.

Пассажирооборот составил 5,7 млрд пкм — на 53% меньше, чем годом ранее. В августе показатель составил 709,1 млн пкм, увеличившись на 18,3% по сравнению с июлем.

Для дальнейшего улучшения сервиса пассажирских перевозок в этом году планируется также приобретение порядка 100 новых вагонов.

Услуги пассажирского железнодорожного транспорта в августе подорожали на 9,9%. Сильнее всего среди регионов ощутили рост цен жители Туркестанской области: годовое удорожание составило 23,8%. Также заметно выросли цены в Акмолинской области (на 15,8%) и в Алматы (на 15,1%).

Незначительно подорожали услуги в секторе в Актюбинской (на 0,1%), Кызылординской (на 1,5%) и Западно-Казахстанской (на 1,6%) областях.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 12:02
Авиабилеты дешевеют, поезда дорожают. Куда катимся?)
 
 

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