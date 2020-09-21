Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 10 процентов для пассажиров в Казахстане

В августе пассажирские железнодорожные перевозки выросли к июлю на 17%, пассажирооборот — на 18%. Для пассажиров услуги железнодорожного транспорта подорожали на 10% за год, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.
За январь–август этого года железнодорожным транспортом перевезли 267,2 млн тонн груза и багажа — на 1,4% больше, чем годом ранее. Непосредственно за август грузоперевозки составили 35,2 млн тонн, сократившись на 0,7% по сравнению с июлем 2020-го и на 2,3% — по сравнению с августом прошлого года.
Грузооборот вырос на 4,4%, до 194,1 млрд ткм. В августе грузооборот составил 25,4 млрд ткм — на 1,1% меньше по сравнению с июлем и на 4,5% — по сравнению с августом прошлого года.
В сегменте пассажирских перевозок по итогам 8 месяцев по железной дороге перевезено 7,4 млн человек — на 49,6% меньше, чем годом ранее. В то же время непосредственно за август перевезли 828,9 тыс. пассажиров — на 16,9% больше, чем месяцем ранее.
Пассажирооборот составил 5,7 млрд пкм — на 53% меньше, чем годом ранее. В августе показатель составил 709,1 млн пкм, увеличившись на 18,3% по сравнению с июлем.
Для дальнейшего улучшения сервиса пассажирских перевозок в этом году планируется также приобретение порядка 100 новых вагонов.
Услуги пассажирского железнодорожного транспорта в августе подорожали на 9,9%. Сильнее всего среди регионов ощутили рост цен жители Туркестанской области: годовое удорожание составило 23,8%. Также заметно выросли цены в Акмолинской области (на 15,8%) и в Алматы (на 15,1%).
Незначительно подорожали услуги в секторе в Актюбинской (на 0,1%), Кызылординской (на 1,5%) и Западно-Казахстанской (на 1,6%) областях.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz