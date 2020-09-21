У испытавших на себе вакцину от коронавируса нашли «необъяснимые расстройства»

Испытания вакцины фирмы «АстраЗенека» приостановлены в США.
Фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала подробную информацию о третьей фазе клинических испытаний своей вакцины против коронавируса, которую она разрабатывает в сотрудничестве с Оксфордским университетом, передает RT.
Компанию сильно раскритиковали за недостаточную прозрачность. Оказалось, что у двоих добровольцев развились «неврологические расстройства», которые никак не объясняются.
Появление этих неожиданных симптомов у двух женщин, получивших экспериментальную вакцину в Великобритании, вынудило компанию дважды прекратить испытания.
В своем отчете фармацевтическая компания отметила, что «независимый анализ» показал, что в обоих случаях «считалось, что эти заболевания маловероятно связаны с вакциной». В AstraZeneca заверяют, что нельзя с уверенностью говорить, были ли заболевания связаны с вакциной или нет.
По данным The New York Times, в Великобритании, Бразилии, Индии и Южной Африке испытания вакцины возобновились, в то время как в США они все еще находятся в перерыве.
СМИ уверяют, что эта экспериментальная вакцина уже введена примерно 18 тысячам человек по всему миру.
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