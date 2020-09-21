«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Сентября
+17...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.76 KZT
  • €1 = 498.6 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

У испытавших на себе вакцину от коронавируса нашли «необъяснимые расстройства»

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 12:04
У испытавших на себе вакцину от коронавируса нашли «необъяснимые расстройства»
Фото из Сети интернет
Испытания вакцины фирмы «АстраЗенека» приостановлены в США.

Фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала подробную информацию о третьей фазе клинических испытаний своей вакцины против коронавируса, которую она разрабатывает в сотрудничестве с Оксфордским университетом, передает RT.

Компанию сильно раскритиковали за недостаточную прозрачность. Оказалось, что у двоих добровольцев развились «неврологические расстройства», которые никак не объясняются.

Появление этих неожиданных симптомов у двух женщин, получивших экспериментальную вакцину в Великобритании, вынудило компанию дважды прекратить испытания.

В своем отчете фармацевтическая компания отметила, что «независимый анализ» показал, что в обоих случаях «считалось, что эти заболевания маловероятно связаны с вакциной». В AstraZeneca заверяют, что нельзя с уверенностью говорить, были ли заболевания связаны с вакциной или нет.

По данным The New York Times, в Великобритании, Бразилии, Индии и Южной Африке испытания вакцины возобновились, в то время как в США они все еще находятся в перерыве.

СМИ уверяют, что эта экспериментальная вакцина уже введена примерно 18 тысячам человек по всему миру.

13 сентября ученые назвали способ прогнозировать вспышки коронавируса через Google.

В августе МОН распространил информацию о том, что казахстанская вакцина от коронавируса показывает хорошие результаты. 29 августа ее допустили к клиническим испытаниям.

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли заявил о голоде, который грозит планете из-за пандемии коронавируса. Он может достичь, уточнил Бизли, катастрофических масштабов.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 13:58
Лес рубят - щепки летят.
Конечно не хотелось бы "выиграть эту лотерею".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика