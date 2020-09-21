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Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге

Просмотров:448 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
Фото из Сети интернет
Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате 500 миллионов тенге. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат Элиманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, который подозревается в растрате 500 миллионов тенге, выделенных для созздания информационных систем. С санкции суда он взят под стражу, следствие продолжается", - сказал Жанат Элиманов.

Напомним, вице-министр здравоохранения Олжас Абишев был задержан в начале августа.

Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:54
Ничего нового, к сожалению, все как обычно.
Единственный вопрос, до каких пор это будет цвести махровым цветом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • arelav_74
  • TU-154
 Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 13:12
Почему не дают пожизненное заключение с конфисксцией или расстрел. Пока не будет жёстких мер, воровать будут даже мелкие чиновники.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:57
игры престолов между акордой и библиотекой продолжаются? lol
 
 

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