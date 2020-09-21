Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате 500 миллионов тенге. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат Элиманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, который подозревается в растрате 500 миллионов тенге, выделенных для созздания информационных систем. С санкции суда он взят под стражу, следствие продолжается", - сказал Жанат Элиманов.



Напомним, вице-министр здравоохранения Олжас Абишев был задержан в начале августа.



Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.