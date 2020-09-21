Принимать людей с инвалидностью на руководящие должности в госструктурах предлагают в Минтруда

Мы хотим создать резерв по аналогии с госслужбой - Нурымбетов.
Глава Минтруда и соцзащиты предложил создать реабилитационные центры и центры для обучения людей с инвалидностью во всех регионах, увеличить сумму пособий, построить инфраструктуру и ставить людей с ограниченными способностями на руководящие должности, передает zakon.kz.
В мировой практике есть и министры инвалиды, депутаты парламента. Почему бы профессионалам, которые в силу обстоятельство стали инвалидами не работать директорами управления, начальниками департамента? Мы хотим создать резерв по аналогии с госслужбой, пока этот вопрос не решается, но мы с акимами создаем резерв, уже есть какие-то подвижки, чтобы наши лица с инвалидностью пошли на госслужбу, - сообщил Нурымбетов членам национального совета общественного доверия при Президенте РК.
По его словам, сегодня 16 тыс. предприятий обязаны по закону предоставлять работу инвалидам. Есть квоты 2-4% от общего числа сотрудников. Но обязательства исполняются только на 36%.
Нужно сказать прямо - люди не хотят брать на работу лиц с ограниченными возможностями. Мы изучили мировую практику и сегодня идем с такими предложениями: если компания не хочет выполнять квоту, она может заплатить компенсационные выплаты, которые будут направлять на нужды по обучению и трудоустройству инвалидов. У нас были и более жесткие предложения по опыту Канады. Они подразумевали ограничение компаний по участию в госзакупках. Но бизнес нас в этом отношении не поддерживает, - добавил министр.
В настоящее время в Казахстане из 430 тыс. трудоспособных инвалидов работает только 100 тыс. человек. А всего в республике 705 тыс. человек имеют инвалидность.
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