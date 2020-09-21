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Лишение лицензии Tengri Bank прокомментировали в СЭР

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:51
Лишение лицензии Tengri Bank прокомментировали в СЭР
Фото из открытых источников
Председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат Элиманов высказался о лишении лицензии Tengri Bank, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В производстве СЭР дел в отношении руководителей Tengri Bank нет. Данное дело расследуется другими органами. Поэтому здесь я комментировать ничего не могу. В этой сфере оно находится в компетенции других органов. Там дело было в производстве специальных прокуроров, Генеральной прокуратуры. Сейчас где находится дело, мне неизвестно", - сказал председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат Элиманов на пресс-конференции в СЦК.

Ранее прозвучал вопрос о расследовании причин банкротства банка, и будет ли кто-то наказан за ущерб вкладчикам.

Tengri Bank лишили лицензии на осуществление банковских и иных операций.

Соответствующее постановление принято 17 сентября. Основанием для лишения банка лицензии, явились:

систематическое (три и более раза в течение года) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;
систематическое (три и более раза в течение года) невыполнение мер надзорного реагирования;
невыполнение банковским холдингом требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.
В Агентстве заверили, что лишение банка лицензии не несет рисков для банковской системы в целом "ввиду низкой доли активов и обязательств Tengri Bank в совокупных активах и обязательствах банковского сектора Казахстана (0,3 процента)".

Также названы причины, по которым у Tengri Bank ухудшилось финансовое состояние.

"Ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля. Основная масса проблемных кредитов была выдана связанным с казахстанскими акционерами банка лицам в период с 2015 по 2017 год. На их долю приходится 58 процентов ссудного портфеля Tengri Bank.

Высокая доля невозвратных займов, которая составляет 83 процента от ссудного портфеля, привела к ухудшению качества активов финансового института.

С начала 2020 года в банке произошел массовый отток средств клиентов, который привел к невозможности обеспечения достаточного уровня ликвидности для бесперебойного функционирования.

С марта 2020 года Tengri Bank не исполнял в полном объеме договорные обязательства по платежам и переводам денег.

К усугублению финансового положения также привели отсутствие эффективной системы корпоративного управления и продолжающиеся внутренние корпоративные споры между мажоритарными и миноритарными акционерами", - говорится в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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