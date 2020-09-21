На подозреваемых в коррупции казахстанцев наденут электронные браслеты

Помощник председателя агентства РК по противодействию коррупциии по вопросам цифровизации Аслан Кусаинов рассказал о внедрении электронных браслетов для подозреваемых в коррупции казахстанцев, передает ИА «NewTimes.kz».Агентством начато использование электронных средств слежения — браслетов при избрании в отношении подозреваемого мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей.Так, подобную практику впервые применили по решению суда Караганды в отношении подозреваемого под домашним арестом.Сообщается, что, перед тем как на подозреваемого наденут браслет, он должен пройти медобследование, согласно которому у него не должно быть противопоказаний для его носки.Также Аслан Кусаинов добавил, что на сегодня агентством закуплено порядка 10 таких устройств на сумму более 500 тыс тенге, что позволяет сэкономить на выезде сотрудников, сотовой связи и оперативной работе.Дополнительно специалист разъяснил, что вес браслета составляет около 80 граммов, что минимизирует дискомфортные условия ношения. Попытка снятия и другие способы механически воздействовать на него приведут к активации системы и отправке сообщения в диспетчерский пункт и ответственным лицам.Если необходимо подтвердить, что действительно это человек находится с этим браслетом, то диспетчер нажимает кнопку, при котором на устройство приходит сообщение, и в течении пяти минут человек должен верифицировать себя по лицу и голосом.Вместе с тем применение нововведений соответствует требованиям по гуманизации уголовных наказаний, а также позволит в ближайшее время снизить количество людей, содержащихся под стражей, и вывести пенитенциарную систему Казахстана на новый формат работы.В целом исключение человеческого фактора является важной составляющей работы с казахстанцами.Поэтому внедрение цифровых систем доказало свою жизнеспособность в вопросах сокращения расходов, связанных с выездом на место жительства подозреваемых.Это касается чрезмерного ограничения личного пространства, в частности, в связи с постоянным отслеживанием контролируемого лица в семейной среде (телефонные звонки, проверка местоположения).