Обналичиваемые через фирмы-однодневки деньги зачастую имеют бюджетное происхождение – КФМ

Об итогах деятельности Службы экономических расследований за восемь месяцев 2020 года рассказал в ходе брифинга в СЦК председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов. Он сообщил, что Службой экономических расследований на сегодня возбуждено 1 394 уголовных дела, из которых более половины – тяжкие и особо тяжкие, передает BaigeNews.kz.



"На 20 процентов увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 миллиарда тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за восемь месяцев возбуждены 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет", – сообщил Элиманов.



Он добавил, что при совершении мнимых сделок и обналичивании средств происходит уклонение от уплаты налогов на миллиардные суммы. И эти средства, подчеркнул Элиманов, могли бы пойти на важные соцпроекты, выплату пенсий и пособий, строительство школ и больниц и так далее.



"Обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими созданы свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили два триллиона тенге. По всем ним уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза", – рассказал он.



Также глава КФМ привел ряд примеров.



"В столице разоблачена ОПГ под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции. Ее клиентами являлись более трех тысяч компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка четырех миллиардов тенге, из которых около 1,5 миллиарда тенге возмещено", – проинформировал Элиманов. – В Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате – ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около четырех миллиардов тенге".



Элиманов отметил, что всего в этой сфере нейтрализовано 19 ОПГ.