Падеж домашней птицы зафиксирован в пяти регионах Казахстана

Из республиканского запаса уже выделили на вакцинацию 1,3 миллиона доз прививок.



В Казахстане продолжаются вспышки птичьего гриппа. Случаи гибели птицы на личных подворьях уже произошли в СКО, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Карагандинской областях. Об этом сообщила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, передает корреспондент BaigeNews.kz.



"В целом эпизоотическую ситуацию по высокопатогенному гриппу птицы в Казахстане. На сегодняшний день зарегистрирован падеж в 47 населенных пунктах 26 районов пяти областей Казахстана. В СКО зафиксирован падеж в 27 населенные пунктах 11 районов, где птичий грипп подтвержден в 23 населенных пунктах восьми районов. Соответственно, с 17 сентября 2020 года комитетом ветконтроля и надзора МСХ РК были введены временные ограничения на ввоз птицы и продукции птицеводства из семи районов СКО, а также одного сельского округа. Также зафиксировано с 19 по 21 сентября падеж на Бишкуртской птицефабрике в размере 41 тысяча голов птиц", - сообщила она в ходе брифинга в СЦК.



По ее словам, в Акмолинской области зарегистрирован падеж 286 птиц в девяти селах пяти районов. С 19 сентября введены ограничения в Жаркаинском районе. Зафиксирован падеж 505 птиц в шести населённых пунктах шести районов Костанайской области.

"С 19 сентября решением комитета введены временные ограничения на вывоз птицы и продукции птицеводства из двух населенных пунктов Железнинского района, Терынкольского района одного сельского округа, и одного сельского округа Сарыкольского района Павлодарской области, где зафиксирован падеж 1463 головы.Также введены временные ограничения на два сельских населенных пункта Костанайской области. Также у нас сейчас проводятся лабораторные исследования по факту падежа в одном сельском округе Нуринского района Карагандинской области, где зафиксирован падеж 43 голов домашней птицы", - сообщила Исаева.



По ее словам, с четвертого августа текущего года комитетом были введены ограничения на ввоз продукции птицеводства и живой птицы из приграничных регионов России.



Совместно с акиматами областей созданы оперштабы для мониторинга и контроля эпизоотической ситуации, связанной с высоким риском распространения высокопатогенного птичьего гриппа.



В МСХ сообщили, что из республиканского запаса уже выделили 1 359 148 доз вакцин против высокопатогенного гриппа птиц для проведения вакцинации в Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Планируют выделить ещё около миллиона доз.



"Была выделена вакцина из республиканского запаса в размере 1,4 миллиона доз. Это позволяет провакцинировать 4,7 миллиона поголовья. Также буквально завтра дополнительно будет поставлено еще миллион доз вакцин, что позволит провакцинировать 3,5 миллиона голов



С начала года комитетом в регионах было передано 3,4 миллиона доз вакцин птичьего гриппа, что позволило ранее провакцинировать 11,8 миллиона голов в частных подворьях. И учитывая статистику, что на сегодняшний день из 46,7 миллиона голов птицы на частных подворьях находится 14,7 миллиона голов, мы можем сказать, что эти меры позволяют охватить 100 процентов поголовья домашней птицы на частных подворьях", - добавила спикер.



Как сообщила Исаева, после введения временных ограничении к работе приступил республиканский противоэпизоотический отряд, который занимается вопросами локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней.