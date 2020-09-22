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Путаницу в налогах на давно проданные авто объяснил вице-министр

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Путаницу в налогах на давно проданные авто объяснил вице-министр
Фото из Сети интернет
Обычно уведомления о налогах на транспорт приходили в марте, в этом году из-за пандемии рассылку провели только сентябре. Это одна из причин, по которой число жалоб на налоги на транспорт среди казахстанцев резко возросло. Об этом в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

По его словам, налоги на транспорт за весь прошлый год в налоговой подсчитали только в 2020-м, поэтому люди не знали о долге в течение этого времени.

"Если владелец продал машину в феврале или марте, то он владел ею два месяца 2019 года. На момент продажи подсчеты еще не были проведены, в спеццоне должны были это проверить. Но они обычно говорят идти в налоговую, пусть, мол, вам они посчитают. И не все люди идут, а спеццон порой даже не предупреждает о задолженности. Вот эти налоги и появляются сейчас, потому что мы занимаемся подсчетом только годом позже. Это плохо. Чтобы проблему решить, на будущее мы договорились ввести сервис, с помощью которого в цоне могли бы такие расчеты проводить одномометно.

А вообще в кодексе написано, что это обязанность самого налогоплательщика. Он сам должен при продаже рассчитать задолженность. У нас на портале комитета госдоходов есть калькулятор, который позволяет правильно это сделать", - рассказал вице-министр.

Он также добавил, что если налоги пришли на машину, которая продана раньше 2019 года, то проблема может быть связана с продажей по доверенности.

"Законодательно мы не можем начислять налоги новому владельцу с доверенностью, по сути он не покупатель. Он просто как бы передал деньги, получил доверенность, а права не перерегистрировал. Для решения этой проблемы мы создали приложение eSalyq.kz, где имеется сервис корректировки, который связан с базой данных МВД", - добавил он.

Однако Енсебаев не исключает, что налог мог прийти и тем, кто продал автомобиль по всем правилам. По его словам, ошибка могла произойти из-за человеческого фактора.

"Бывает даже, что уведомления о долге получают те, кто 15 лет назад продал. Здесь надо разбираться. Возможно, когда регистрировали в ГАИ, ошибка произошла. Кроме того, раньше была путаница: нужно было вводить большое количество реквизитов, код бюджетной классификации, код налогового органа, код назначения платежа. Тут люди ошибались. Деньги могли попасть не на тот счет. Еще раньше у нас были разрозненные базы: локальные базы данных МВД в районах и отдельно в ДГД. И они на своем уровне вот так обмен делали. И когда человек переезжал, перерегистрация централизованно не учитывалась. Год назад мы базы интегрировали, и благодаря этому создали приложение, которое упростило задачи налогоплательщикам", - рассказал Енсебаев.

Вице-министр объяснил, что все эти ошибки выявляются в объединенной базе. Некоторые неисправности специалистам налоговой удалось устранить самостоятельно, но есть случаи, где исправить технические ошибки было невозможно без присутствия налогоплательщика.

"По закону он должен написать заявление с подписью и предоставить документы. Иначе мы нарушаем закон, завтра нас еще и засудят", - рассказал вице-министр.

По словам замминистра, такие проблемы у казахстанцев выявляются каждый год. Обычно о задолженностях уведомляют постепенно, по мере их выявления. Но в этом году из-за карантина всех уведомили разом лишь в сентябре. Поэтому и кажется, что число жалоб резко выросло.

Однако при этом у плательщиков появилась возможность решить эту проблему, не приезжая в офис налоговой.

"Я думаю, что в скором времени мы все наладим, и в будущем именно эти нововведения позволят снизить число таких жалоб", - заключил вице-министр.

Напомним, казахстанцы начали массово жаловаться на налоги на давно проданные автомобили.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:58
Обычно уведомления о налогах на транспорт приходили в марте, в этом году из-за пандемии рассылку провели только сентябре.

интернет был заражен и лежал под ИВЛ? lol
На момент продажи подсчеты еще не были проведены, в спеццоне должны были это проверить. Но они обычно говорят идти в налоговую, пусть, мол, вам они посчитают. И не все люди идут, а спеццон порой даже не предупреждает о задолженности. Вот эти налоги и появляются сейчас, потому что мы занимаемся подсчетом только годом позже

намутили, намудрили... но самое главное что? а вот что:
А вообще в кодексе написано, что это обязанность самого налогоплательщика

lol lol lol

прикольный у нас вице-министр lol
 
 

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