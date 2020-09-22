Учёный назвал болезнь, дающую иммунитет к коронавирусу

Американский профессор Университета Дьюка Мигель Николелиса назвал болезнь, которая может давать определенный уровень иммунитета к коронавирусу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Агентство сcылается на еще не опубликованное исследование ученого, согласно которому люди, переболевшие лихорадкой денге, могут обладать иммунитетом к коронавирусу.



Ученый, в частности, сравнил вспышки коронавируса и распространение лихорадки по географическому принципу. В итоге он выяснил, что в местах с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости в этом и прошлом годах отмечались интенсивные вспышки денге.



"Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2", - отметил он.



По словам ученого, если его предположение верно, людей можно будет прививать от денге, страхуя их заодно и от коронавируса. Но прежде еще нужно провести исследования.