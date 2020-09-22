Миллион в один конец: Казахстанские студенты жалуются на дорогие авиабилеты в Россию

С 21 сентября Российская Федерация возобновила рейсы в Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Эта новость обрадовала около 70 тыс казахстанских студентов, находящихся на дистанционном обучении и ожидающих открытия границ. Однако вернуться в свой университет учащимся будет не так-то просто. Пока рейсы осуществляются только раз в неделю и только из Нур-Султана. Кроме того, купить билет на самолет до Москвы сейчас практически нереально. Цена авиабилетов на ближайшие даты начинается от 200 тыс тенге, и их раскупают с каждым днем. Журналист ИА «NewTimes.kz» побеседовала со студенткой МГУ о дорогостоящем возвращении на учебу.Жительница Шымкента обратилась в редакцию с просьбой осветить проблемы казахстанских студентов, которые уже пятый месяц не могут вернуться в Россию. Из-за пандемии коронавируса всех иностранных учащихся отправили на родину до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.Уже в сентябре учебный год для россиян начался в традиционном формате — они свободно посещают университет, ходят на пары и проживают в общежитиях. А вот казахстанские студенты были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Закрытые границы с Казахстаном никто не отменял — попасть в Россию могли только граждане, приезжающие на лечение или к своим близким родственникам.Тем радостнее была новость о том, что с 21 сентября Россия планирует возобновить ависобщение сразу с четырьмя странами — Казахстаном, Кыргызстаном, Беларусью и Южной Кореей.«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение будет восстановлено со столицами четырех стран: Минском, Астаной, Бишкеком и Сеулом», — сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Стоит отметить, что возвращения в стены родной альма-матер ожидало около 70 тыс казахстанским студентов. Самые предприимчивые даже запустили собственный хэштег под названием «ПуститеУчитьсявРФ». В социальных сетях учащиеся обращались с требованием к российскому правительству и МИДу открыть границы, при этом обязуясь пройти тест на коронавирус и пересидеть двухнедельный карантин.Неудивительно, что после долгожданной весточки от России, казахстанцы обрушились на сайты авиакомпаний и сервисы по поиску авиабилетов:«Я регулярно мониторила новости и все ждала, когда, наконец, откроют границы с Казахстаном. Почти все мои одногруппники уже месяц учатся в традиционном формате, даже ребята из Турции. Их почему-то в страну не побоялись впускать.Вы, наверное, заметили, что ситуация с коронавирусом у нас стабилизировалась еще месяц-два назад. Пик уже прошел в июне-июле. Но наши соседи почему-то все равно тянули с открытием границ.Когда, наконец, стало известно об открытии авиа границ, я тут же начала искать билеты в Москву. Обычно я летаю авиакомпанией «Air Astana», но на их сайте я не смогла найти рейсы ни на 21 сентября, ни на октябрь или ноябрь. Потом они появились, и я просто ахнула», — рассказывает студентка Московского государственного университета.Девушка прислала нам скриншот из популярного агрегатора по поиску авиабилетов. Самая низкая цена на рейс в Москву — 995 тыс 611 тенге. Авиакомпания «Аэрофлот» вообще предлагает лететь с двумя пересадками за 1 млн тенге.«Естественно, что за такие деньги никто не полетит. Я могу заплатить миллион и проучиться два года в казахстанском вузе. Непонятно, откуда такие цены берутся? Это еще считайте: рейс ходят только раз в неделю и только из столицы. То есть студенты из других городов должны еще прилететь в Астану, перекантаваться тут, а потом лететь с двумя пересадками», — возмущается героиня.Она решила пока не брать билеты и дождаться более демократичных цен. И оказалась полностью права — уже сейчас полет в эконом-классе начинается от 200 тыс тенге. Журналист ИА «NewTimes.kz» решила тоже помониторить цены, и найти оптимальные билеты на ближайшие даты.Ближайшая дата рейса в Москву у авиакомпании «Air Astana»— 31 октября. И это при том, что авиасообщение с Казахстаном возобновлено со вчерашнего дня. Цены на билеты начинаются от 54 тыс тенге.Российская авиакомпания «Аэрофлот» предлагает рейсы уже с 11 октября. Правда, билетов в эконом-классе уже не осталось — их раскупили. А полет в бизнес-классе обойдется пассажирам в 185,6 тыс рублей. В переводе на тенге — более 1 млн.Зато на даты попозже, например, в конце октября, можно найти более демократичные цены. Так, билет на рейс 29 октября обойдется в 21,5 тыс рублей. Это около 118 тыс тенге.Найти билет на завтрашний день удалось только с помощью агрегатора Aviasales. Его стоимость -— 204,1 тыс тенге. Но можно немного подождать и вылететь 1 октября за 62 тыс тенге.Ну, а казахстанским студентам остается только ждать и надеяться, что ажиотаж вскоре спадет и они, наконец, смогут вернуться на учебу.