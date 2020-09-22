Названы главные страхи человечества

Главными страхами человечества являются изменение климата, коррупция, бедность и конфликты. Такие опасения людей были названы в исследовании организации «ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна», передает ТАСС.



Согласно опросу, 49 процентов считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится. Кроме того, 41 процент опрошенных ожидает ухудшение ситуации с коррупцией. При этом 87 процентов респондентов уверены, что международное сотрудничество играет ключевую роль для преодоления названных вызовов, в том числе в борьбе с пандемией.



При этом первоочередными краткосрочными потребностями оказались доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию. Здравоохранение также было долгосрочным приоритетом почти у 300 тысяч опрошенных. Еще 72 процента ожидают, что доступ к услугам здравоохранения улучшится или останется на прежнем уровне.



Опрошенные также отметили желание большей солидарности, в том числе искоренении бедности, неравенства и безработицы. В долгосрочных целях большинство указали на необходимость всеобщего доступа к образованию и равные права женщин.



Ранее в ООН предупредили о новой пандемии. Как считают эксперты, здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире. Если не предпринять меры, то расходы на здравоохранение во всем мире в следующем десятилетии превысят 1,3 триллиона долларов в год, предупреждают эксперты. Здоровая и питательная пища уже стала недоступна для трех миллиардов человек.