Алматинские санврачи назвали корейскую лапшу опасной

Алматинские санврачи назвали опасными корейскую лапшу быстрого приготовления и турецкое печенье: в них нашли повышенное содержание ГМО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы.



Сообщается, что повышенную концентрацию ГМО обнаружили в трех образцах лапши "Джин Рамен" и в одной пробе турецкого печенья Butter Coоkies Danish Pride. Продукция была закуплена на оптовых рынках "Барыс-4" и "Акбулак" без документов, подтверждающих ее безопасность



Образцы исследовали в алматинской лаборатории Национального центра экспертизы.



"Как показали лабораторные испытания, содержание генномодифицированной сои в лапше превышает от 1,4 до 10,25 процента, в печенье - 47,75 процента. При этом в маркировках производителей отсутствует информация о содержании в указанных продуктах генномодифицированных ингредиентов.



Следует отметить, что допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9 процента согласно технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении.



Сейчас Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг проводит мероприятия по выявлению несоответствующей продукции в торговой сети и снятию ее с реализации.



"Как известно, ГМО повышает риски появления злокачественных новообразований, отставания в росте у детей и подростков, а также возникновения аллергических заболеваний и так далее.



Также информируем, что при выявлении недоброкачественной продукции, казахстанцы могут обращаться в территориальные департаменты контроля качества и безопасности товаров и услуг", - добавили в ведомстве.