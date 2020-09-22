Алматинские санврачи назвали корейскую лапшу опасной

Алматинские санврачи назвали опасными корейскую лапшу быстрого приготовления и турецкое печенье: в них нашли повышенное содержание ГМО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы.
Сообщается, что повышенную концентрацию ГМО обнаружили в трех образцах лапши "Джин Рамен" и в одной пробе турецкого печенья Butter Coоkies Danish Pride. Продукция была закуплена на оптовых рынках "Барыс-4" и "Акбулак" без документов, подтверждающих ее безопасность
Образцы исследовали в алматинской лаборатории Национального центра экспертизы.
"Как показали лабораторные испытания, содержание генномодифицированной сои в лапше превышает от 1,4 до 10,25 процента, в печенье - 47,75 процента. При этом в маркировках производителей отсутствует информация о содержании в указанных продуктах генномодифицированных ингредиентов.
Следует отметить, что допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9 процента согласно технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", - говорится в сообщении.
Сейчас Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг проводит мероприятия по выявлению несоответствующей продукции в торговой сети и снятию ее с реализации.
"Как известно, ГМО повышает риски появления злокачественных новообразований, отставания в росте у детей и подростков, а также возникновения аллергических заболеваний и так далее.
Также информируем, что при выявлении недоброкачественной продукции, казахстанцы могут обращаться в территориальные департаменты контроля качества и безопасности товаров и услуг", - добавили в ведомстве.
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