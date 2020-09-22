Родителей, кормивших ребёнка сырым мясом, ищет МВД

МВД ищет родителей, кормивших маленького ребенка сырым мясом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам заместителя председателя Комитета по охране прав детей Казахстана Юлии Овечкиной, после того, как найдут законных представителей ребенка, с ними будет проведена разъяснительная работа. А пока их ищет Министерство внутренних дел.
"В случае необходимости ребенку будет оказана медицинская помощь. Родители не должны забывать, что они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Кроме этого необходимо помнить, что они несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка, как административную, так и уголовную", – прокомментировала Юлия Овечкина.
Напомним, пользователи Казнета обсуждали видео с ребенком, поедающим сырое мясо.
Ролик появился в Telegram-канале Kozachkov offside
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Врач-педиатр Мария Головенко прокомментировала ролик. Она объяснила, что поедание сырого мяса действительно опасно для детского организма.
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