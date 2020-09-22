«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Сентября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.41 KZT
  • €1 = 496.91 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Объёмы помощи малообеспеченным семьям с детьми изменили в РК

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Объёмы помощи малообеспеченным семьям с детьми изменили в РК
Фото с сайта Tengrinews.kz
Постановлением Правительства РК от 16 сентября 2020 года внесены изменения в Постановление от 2019 года "Об определении видов и объемов помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета", передает Kazpravda.kz.

В социальный пакет вошли продуктовые наборы и набор товаров бытовой химии. В частности, в продуктовый набор для детей в возрасте от одного года до трех лет теперь входит:

— пюре фруктовое или овощное гипоаллергенное (в заводской упаковке в объеме от 50 до 100 грамм, разрешенное к употреблению для детей от шести месяцев до трех лет) не менее 1 200 граммов;
— детская каша гипоаллергенная для детей (в заводской упаковке, разрешенная к употреблению для детей от шести месяцев до трех лет) не менее 320 граммов;
— крупа кукурузная фасованная в заводской упаковке не менее 400 граммов;
— хлопья овсяные фасованные в заводской упаковке не менее 800 граммов;
— детское печенье для детей (в заводской упаковке, разрешенное к употреблению для детей от одного года до трех лет) не менее 180 граммов;
— молоко пастеризованное или ультра пастеризованное в заводской упаковке жирностью 2,5% не менее 2 литров.

Продуктовый набор для детей в возрасте от трех до шести лет имеет более широкий ассортимент, помимо круп и каш детям этого возраста полагается мед натуральный в заводской упаковке не менее 200 граммов, гематоген классический, масло растительное. При этом стоит отметить, что, к примеру, уменьшилось количество положенной перловки с 1 кг до 0,8 кг.

В набор товаров бытовой химии вошли: детская зубная паста, зубная щетка, детское мыло гипоаллергенное, шампунь, крем, мыло хозяйственное и детский стиральный порошок.

Как отмечается, продуктовый набор и набор товаров бытовой химии должны отвечать требованиям безопасности пищевой продукции при ее хранении и транспортировке и транспортировке технического регламента (бытовая химия).

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика