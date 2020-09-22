Объёмы помощи малообеспеченным семьям с детьми изменили в РК

Постановлением Правительства РК от 16 сентября 2020 года внесены изменения в Постановление от 2019 года "Об определении видов и объемов помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета", передает Kazpravda.kz.
В социальный пакет вошли продуктовые наборы и набор товаров бытовой химии. В частности, в продуктовый набор для детей в возрасте от одного года до трех лет теперь входит:
— пюре фруктовое или овощное гипоаллергенное (в заводской упаковке в объеме от 50 до 100 грамм, разрешенное к употреблению для детей от шести месяцев до трех лет) не менее 1 200 граммов; — детская каша гипоаллергенная для детей (в заводской упаковке, разрешенная к употреблению для детей от шести месяцев до трех лет) не менее 320 граммов; — крупа кукурузная фасованная в заводской упаковке не менее 400 граммов; — хлопья овсяные фасованные в заводской упаковке не менее 800 граммов; — детское печенье для детей (в заводской упаковке, разрешенное к употреблению для детей от одного года до трех лет) не менее 180 граммов; — молоко пастеризованное или ультра пастеризованное в заводской упаковке жирностью 2,5% не менее 2 литров.
Продуктовый набор для детей в возрасте от трех до шести лет имеет более широкий ассортимент, помимо круп и каш детям этого возраста полагается мед натуральный в заводской упаковке не менее 200 граммов, гематоген классический, масло растительное. При этом стоит отметить, что, к примеру, уменьшилось количество положенной перловки с 1 кг до 0,8 кг.
В набор товаров бытовой химии вошли: детская зубная паста, зубная щетка, детское мыло гипоаллергенное, шампунь, крем, мыло хозяйственное и детский стиральный порошок.
Как отмечается, продуктовый набор и набор товаров бытовой химии должны отвечать требованиям безопасности пищевой продукции при ее хранении и транспортировке и транспортировке технического регламента (бытовая химия).
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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