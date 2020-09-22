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В Минздраве Казахстана появятся два новых комитета

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 18:46
В Минздраве Казахстана появятся два новых комитета
Фото: Владимир Третьяков
Реорганизован Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения реорганизуют. Об этом говорится в Постановлении Правительства № 596, которое принято 22 сентября. Текст документа опубликовала пресс-служба премьер-министра.

«Реорганизовать в установленном законодательством порядке: республиканское государственное учреждение «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» путем его разделения на республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение «Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

В ведении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля будет находиться Национальный центр экспертизы, у Комитета медицинского и фармацевтического контроля - Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Напомним, 16 сентября 2020 года Ерлан Киясов был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК – Главного государственного санитарного врача РК. С марта по сентябрь 2020 года должность главного санитарного врача занимала Айжан Есмагамбетова.


Источник: kapital.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 21:15
"Санатории профилактории" создают, для трудо устройства разного рода пенсионеров.
 
 

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