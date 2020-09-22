В Минздраве Казахстана появятся два новых комитета

Реорганизован Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг



Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения реорганизуют. Об этом говорится в Постановлении Правительства № 596, которое принято 22 сентября. Текст документа опубликовала пресс-служба премьер-министра.



«Реорганизовать в установленном законодательством порядке: республиканское государственное учреждение «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» путем его разделения на республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение «Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.



В ведении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля будет находиться Национальный центр экспертизы, у Комитета медицинского и фармацевтического контроля - Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.



Напомним, 16 сентября 2020 года Ерлан Киясов был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК – Главного государственного санитарного врача РК. С марта по сентябрь 2020 года должность главного санитарного врача занимала Айжан Есмагамбетова.