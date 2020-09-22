«Практически банкроты»: Кинотеатры закрываются по всему Казахстану

Кинотеатры одними из первых закрыли на карантин и до сих пор не дали разрешение на работу. Тем временем, когда десятки отечественных и зарубежных киноновинок ждут своего звездного часа, зрители теряют интерес к просмотру фильмов на больших экранах, предпочитая онлайн-показы. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решила выяснить, смогут ли владельцы кинотеатров восстановить бизнес после полугодового простоя?



Пандемия приносит убытки многим сферам деятельности и кинопромысел – не исключение, пострадали и прокат, и производство конвента, говорит исполнительный директор киноцентра «Арман» Бауыржан Шукенов.



«После отмены карантина надо будет думать о том, что содержать такое количество работников будет очень сложно. Это один из самых важных вопросов. Чтобы достичь того уровня, который был до пандемии, прежде всего, нужно будет максимально сокращать людей. Мы, наверное, не сможем достичь уровня заработных блат, которые и до пандемии были не очень-то и высокими. Я думаю, что в технологиях кинопоказа задержка будет очень серьезная, потому что за это время произошел скачок нашей валюты, а все обслуживания техники и оборудования до 100% производится за границей и покупается за валюту. Времена ждут нас достаточно не легкие», – говорит Шукенов..



По его словам, владельцы кинозалов теперь будут искать новые возможности заработка, в том числе за счет расширения услуг. «Отдельно стоящие кинотеатры нужно будет максимально использовать не только как зону кинопоказа, но и как предоставление иных культурных услуг», - отметил наш собеседник.



Помимо отсутствия выручки кинокомпании столкнутся с уменьшением объема инвестиций. Так, акционеры отдают место для кинотеатра под другой бизнес, который в условиях ограничительных мер станет более рентабельным.



«Самый тяжелый процесс – это то, что кинотеатры начали закрываться по всему Казахстану. Это говорит о тревожном симптоме в плане того, что акционеры кинокомпаний не видят дальнейшей возможности продолжать существовать в условиях пандемии и площади, которые были предназначены под кинотеатры стали отдавать под другие виды деятельности. Потому что неопределенность нынешняя негативно влияет на наш бизнес», – заметил спикер.



По его словам, потери кинотеатров практически составили 100%. Бауыржан Шукенов предупреждает, что после снятия карантина понадобится немало времени для преодоления его последствий, а за два последующих года индустрия может недосчитаться 10 млрд тенге.



«В денежном выражении в динамике по продажам билетов мы могли заработать порядка 15-17 млрд тенге, даже 20 млрд тенге валового дохода могли получить в этом году. Если больше полугода мы не работаем, значит около 10 млрд тенге мы не досчитаемся, не считая доходов связанных с продажей продукции баров, проведение различных мероприятий, сдачи в субаренду площадей. Кроме того не состоялись наши фестивали», – отметил он.



Аналогичного мнения придерживается и президент ассоциации кинотеатров, управляющей кинотеатром «Юбилейный» в городе Усть-Каменогорск Мунира Ягудина.



«Ущерб может оцениваться с разных позиций, если говорить о материальном, то его до конца еще никто не просчитал. Но цифры разные от пяти до 10 млрд тенге, сейчас такая цифра фигурирует, но фактически все в полуобморочном состоянии и никто сейчас серьезную аналитику не ведет, потому никто и не работает.



Есть еще и другая сторона ущерба, она, наверное, не столь очевидна, но серьезная. Во-первых, мы потеряли очень большое количество людей. Дефицит кадров будет очень серьезным, в кинотеатре далеко не каждый может работать, нужно очень серьезно обучать людей, прежде чем приступить к работе. Также мы теряем зрителя, у которого привычка посещения кино тоже теряется, поэтому этих разных аспектов ущерба для кинотеатров много», – сказала Ягудина.



Мунира недоумевает, почему деятельность кинотеатров до сих пор под запретом, в то время, как работают представители других сфер развлечений.



«Состояние кинотеатров на данный момент – они уже практически банкроты. Очень многие кинотеатры испытывают настолько серьезные проблемы, что я боюсь, что многие и не откроются. На данный момент шесть уже заявили о закрытии. Чем дольше эта ситуация будет продолжаться, тем больше кинотеатров не откроются. Ситуация очень жесткая, она очень нехорошая и самое обидное, никто не знает, до каких пор она будет продолжаться. У индустрии очень много вопросов, начиная с тех, почему театры открыты? Почему в самолетах битком набиты пассажиры? А кинотеатры, которые спокойно могут обеспечить любые санитарные нормы открывать не разрешают?», – вопрошает она.



Собеседница признается, внедрять релизы на цифровых носителях в качестве альтернативы кинотеатрам не выгодно или даже не имеет смысла.



«Дело в том, что мы вкладываем очень серьезные деньги, в том числе в наши огромные экраны. Процесс киносмотрения это не только считывание какой-то сюжетной линии, это же целый процесс, в который человек может погрузиться. Ценность кинотеатров в том, что это объект социального общения между людьми. Смотреть кино в компании это всегда круче, чем дома. Какой смысл внедрять цифровые платформы для кинотеатров, более того это еще и навредит кинотеатру поскольку вышел фильм, минуя экран он начинает выпускаться на цифровой платформе, а кино для кинотеатра это единичный продукт, не каждый фильм можно показать в кино. Для того чтобы снять кино, для кинотеатра вкладываются очень большие деньги. Фильмы не снимают бесконечно, как сериалы. Поэтому мы категорические противники цифровых носителей и платформ, как альтернативы для киносмотрения», – отметила Ягудина.



Между тем, она утверждает, что из-за пандемии пострадали и производители кино, сорвались запланированные громкие премьеры.



«Пострадали все фильмы, которые не вышли в прокат. Многие продюсеры приняли решение ждать открытия кинотеатров, а фильм тем временем снят и лежит на полке. Это тоже серьезнейшие убытки, ведь есть и продюсеры, которые приняли решение выпустить сразу стриминг фильма, конечно, они недополучили доход с кинотеатрального показа. Поэтому абсолютно все фильмы, снятые на данный момент и те, что были в процессе производства, пострадали», – считает она.



Однако эксперт считает, что представители индустрии не будут латать дыры в собственных карманах за счет зрителей.



«Я не думаю, что на начальном этапе кинотеатры будут увеличивать цены на услуги. Дело в том, что сейчас они думают, как выплатить заработную плату сотрудникам, ведь как они могут повышать цены, если пострадали все и ни у кого нет денег», – заключила Мунира Ягудина.