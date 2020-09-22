Токаев выслушал предложения по переходу казахского языка на латиницу

Также Президенту предложили продолжить программу «Рухани жаңғыру».



Президент Казахстана принял Государственного секретаря Крымбека Кушербаева, передает Akorda.kz.



Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Государственного секретаря о проводимых в условиях глобальной пандемии содержательных мероприятиях, посвященных 175-летию великого Абая, 1150-летию аль-Фараби, 750-летию Золотой Орды (Ұлық Ұлыс) и 2200-летию культурной столицы СНГ в текущем году – города Шымкента.



Глава государства обратил особое внимание на подготовку празднования в следующем году 30-летия Независимости. Должны быть приняты мероприятия в память о голодоморе казахов, перед государственной комиссией поставлена задача по полной реабилитации жертв политических репрессий.



Наряду с этим Государственный секретарь доложил о предложениях по переходу казахского языка на латиницу и повышению его функционального статуса, а также о необходимости продолжения программы «Рухани жаңғыру» в качестве программы национального возрождения.



Касым-Жомарт Токаев поручил Крымбеку Кушербаеву взять на контроль работу центральных и местных исполнительных органов по реализации положений своего Послания народу Казахстана в части решения социальных вопросов.



21 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН в рамках юбилейной сессии генеральной Ассамблеи ООН.