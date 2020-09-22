Календарь с 13 месяцами в году разработал казахстанский ученый

В Нур-Султане презентовали новый календарь. Автором проекта является академик Сайлыбай Бекбулатов, передает «Хабар 24».Главное его отличие, от традиционного григорианского в том, что в нем 13 месяцев.Создан он на основе древнетюркского периодического календаря, изучением которого длительное время занимался ученый.Читайте также: Оставить всего одну библиотеку в Нур-Султане предложил депутатПроект нового календаря обсудили участники конференции «Глобальное открытие».Некоторые ученые считают, что григорианский календарь не имеет научного обоснования.«В 1923 году на заседании Лиги наций в Женеве было принято решение создать специальный международный комитет по реформе календаря.С тех пор было представлено 400 проектов календаря. Но ни один не был принят. Сегодня мы представим 401-ый проект. Это — всемирный, постоянный, неизменный календарь», — сообщил профессор Адил Ахметов.