«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Сентября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.41 KZT
  • €1 = 496.91 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Календарь с 13 месяцами в году разработал казахстанский ученый

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 21:34
Календарь с 13 месяцами в году разработал казахстанский ученый
Фото: pixabay.com
В Нур-Султане презентовали новый календарь. Автором проекта является академик Сайлыбай Бекбулатов, передает «Хабар 24».

Главное его отличие, от традиционного григорианского в том, что в нем 13 месяцев.

Создан он на основе древнетюркского периодического календаря, изучением которого длительное время занимался ученый.

Читайте также: Оставить всего одну библиотеку в Нур-Султане предложил депутат

Проект нового календаря обсудили участники конференции «Глобальное открытие».

Некоторые ученые считают, что григорианский календарь не имеет научного обоснования.

«В 1923 году на заседании Лиги наций в Женеве было принято решение создать специальный международный комитет по реформе календаря.

С тех пор было представлено 400 проектов календаря. Но ни один не был принят. Сегодня мы представим 401-ый проект. Это — всемирный, постоянный, неизменный календарь», — сообщил профессор Адил Ахметов.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 22:00
Может всё таки БУРАН запустят, то что парнишка снял нелегально на Байконуре. Даже не знал, что там 2 штуки стоят до сих пор.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика