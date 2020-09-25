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В Шымкенте выловили рыбу с человеческими зубами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:08
В Шымкенте выловили рыбу с человеческими зубами
Фото : otyrar.kz
Мужчина рыбачил на реке Бадам.

Странная рыба была поймана на реке Бадам, которая протекает через мегаполис, сообщает zakon.kz.

Мужчина рыбачил на реке Бадам, используя в качестве наживки жмых и кукурузу. Пойманную рыбу он принял сначала за большого карася, но когда заглянул ей в рот понял, что ему попался весьма необычный экземпляр.

Рыба большая, размером в пятилитровую баклажку, весом в 1300 гр, похожа чем-то на леща. Жабры посмотрел — красные. Открыл рот, а там зубы человеческие, как у пятилетнего ребенка. Меня аж немного в дрожь бросило,- рассказал Женис Узденбаев.

По мнению его знакомых, это может быть бурый паку, который относится к виду пресноводных лучеперых рыб из подсемейства пираньевых. Обитают они преимущественно в бассейне рек Амазонки и Ориноко. В длину эти рыбы могут достигать до 108 см, а в весе до 40 кг. Их зубы имеют квадратную форму и очень похожи на человеческие.

В Интернете можно узнать о жутком поведение этих рыб…Челюсти этой рыбы настолько мощные, что могут раскалывать орехи.

В Шымкенте выловили рыбу с человеческими зубами


Источник: zakon.kz
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