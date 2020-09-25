Человечество провалило испытание пандемией, считает генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что коронавирус «вышел из-под контроля», передает ТАСС.



Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.



По его мнению, человечество не прошло испытание пандемией нового коронавируса, число жертв которой уже приближается к миллиону.



«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля», — сказал он.



Как считает генсек ООН, «это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности».



«Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора», — подчеркнул Гутерриш.



«Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом», — заключил он.



Напомним, согласно данным сайта worldometers.info, число заболевших коронавирусом COVID-19 на утро 24 сентбря достигло в мире 32 млн 083 267. С начала пандемии скончалось 981 219 человек.