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Размер выплат безработным могут увеличить при второй волне коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Размер выплат безработным могут увеличить при второй волне коронавируса
Фото из Сети интернет
Размер выплаты безработным казахстанцам могут увеличить, если нагрянет 2-я волна коронавируса. Такое предложение озвучил Министр труда на правительственном часе в Мажилисе. Биржан Нурымбетов заявил: при новых карантинных ограничениях в поддержке государства будут нуждаться более 2 млн граждан, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на Первый Канал Евразия.

Когда начнется 2-я волна коронавируса и какой она будет, пока неизвестно. Однако Министерство труда к ней готовится. Ожидается, что рабочие места сохранит почти половина занятого населения. Это 4 млн человек, в основном работающие в сфере строительства, промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства. А вот финансовая поддержка государства может понадобиться более чем 2 млн граждан. Возможно, без работы останутся 162 тысячи казахстанцев.

"2,5 млн человек могут вновь перейти на удаленный режим работы. У 2 млн граждан может сократиться режим рабочего времени. Возможно, они уйдут в неоплачиваемый или оплачиваемый отпуск. Речь о работниках торговли, услуг, транспорта, питания".

Минтруда намерено помочь тем, кто перейдет на неполную занятость. Для них планируют компенсацию или субсидирование заработной платы до уровня одного минимального оклада. В планах и увеличить размер выплаты на период потери работы. Ранее она составляла 42 тысячи 500 тенге. Также ведомство продолжит создавать новые рабочие места по госпрограммам. Но депутаты отнеслись к этому с недоверием.

"По "Дорожной карте занятости" трудоустроено 150 тысяч, хотя планировалось 255 тысяч человек. На "Дорожную карту занятости" выделен 1 трлн тенге. Нехитрая арифметика говорит, что создание одного рабочего места стоит, таким образом, 4 млн тенге. Зная уровень коррупции, уровень эффективности трат государственных средств, не лучше ли на эти средства поддержать граждан напрямую без программ?"

"Насчет стоимости по остальным программам по временным рабочим местам я не могу сказать. Но я знаю, что по нашей программе "Еңбек", где тоже превалируют временные рабочие места, стоимость, конечно, намного ниже. Потому что все средства, которые направляются на молодежную практику, социальные рабочие места и общественные работы, расходуются только на зарплату. И создание этих рабочих мест в год обходится намного дешевле, самый максимум - до 600 тысяч тенге в год".

Смутило депутатов и то, что большинство рабочих мест по госпрограммам временные. То есть проблема занятости не решается. Если так продолжится и дальше, в ближайшие 5 лет число трудоспособного населения превысит 12 млн. Рабочих мест для казахстанцев будет не хватать.



Источник: kazlenta.kz
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