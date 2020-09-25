В Турции нашли особо опасных комаров

В Турции выявлено быстрое распространение азиатского тигрового комара, передает РИА Новости со ссылкой на HabberTurk.



Уточняется, что большие скопления опасных насекомых были зарегистрированы в крупных районах Стамбула, хотя до этого они не появлялись на территории страны. Исследователи допускают, что вид способен легко адаптироваться.



"Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика", – отметил доцент Стамбульского университета Керем Этера.



По его мнению, кроме повышенного риска заразиться подобными заболеваниями, укус азиатского тигрового комара опасен тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию, провоцируя длительный зуд и покраснение.



Ранее радио Sputnik сообщало, что петербургские комары напали на финскую журналистку.