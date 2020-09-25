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В Турции нашли особо опасных комаров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:34
В Турции нашли особо опасных комаров
Фото: new-science.ru
В Турции выявлено быстрое распространение азиатского тигрового комара, передает РИА Новости со ссылкой на HabberTurk.

Уточняется, что большие скопления опасных насекомых были зарегистрированы в крупных районах Стамбула, хотя до этого они не появлялись на территории страны. Исследователи допускают, что вид способен легко адаптироваться.

"Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика", – отметил доцент Стамбульского университета Керем Этера.

По его мнению, кроме повышенного риска заразиться подобными заболеваниями, укус азиатского тигрового комара опасен тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию, провоцируя длительный зуд и покраснение.

Ранее радио Sputnik сообщало, что петербургские комары напали на финскую журналистку.


Источник: radiosputnik.ria.ru
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