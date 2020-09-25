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В ВКО выпало 12 сантиметров снега

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:10
В ВКО выпало 12 сантиметров снега
Фото из открытых источников
В горах Восточно-Казахстанской области сегодня ночью выпал снег, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Снежные осадки выпали сразу в несколько районах области - в Катон-Карагайском, Курчумском районах и неподалеку от города Риддера. Видео и фото этого природного явления очевидцы выкладывают в соцсети. По словам автора одного из видео, на территории Маркакольского заповедника слой снега утром достигал 12 сантиметров.

В горах около Риддера, на горе Проходной белок (1860 метров над уровнем моря), также отчетливо виден снежный покров, заваливший дорогу и ели.

В РГП "Казгидромет" подтвердили эту информацию, отметив, что для горных районов Восточного Казахстана это вполне привычное явление, хотя обычно снег выпадает немного позже.

"На наших метеостанциях только на территории Маркакольского заповедника наблюдался дождь с переходом в снег, на остальных станциях снега не было. Но в горах снег выпал в Катон-Карагайском, Курчумском районах и неподалеку от города Риддера. Количество осадков назвать не могу, потому что в горах нет метеостанций", - сообщила дежурный синоптик РГП "Казгидромет" Динара Жилибаева.

По словам специалиста, в ближайшие дни в ВКО не стоит ждать потепления, на территории области ожидается понижение температуры и усиление ветра.



Источник: tengrinews.kz
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