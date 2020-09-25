Коронавирус может вызвать смертельную болезнь

Турецкие ученые из Университета Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что коронавирус может вызывать смертельную болезнь - опухоль мозга - или ускорить развитие уже имеющейся, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".



Эта гипотеза возникла в связи с возможностью коронавируса взаимодействовать с клетками мозга. На поверхности SARS-Cov-2 есть спайковый, или отростчатый, белок (S), похожий на шип. Именно эти шипы образуют так называемую корону, которую видят исследователи при рассмотрении патогена под электронным микроскопом. S-белок позволяет коронавирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина в момент проникновения в клетку.



На ее поверхности существует фермент, который называется АПФ2. Он есть в большинстве тканей организма человека, в том числе в нейронах головного мозга, а также во вспомогательных клетках особой ткани, составляющих около 40 процентов объема центральной нервной системы.



"Поэтому мы предполагаем, что COVID-19 может индуцировать онкогенез глиомы через белок S. Это может увеличить риск развития глиомы у людей, инфицированных COVID-19, и может усилить рост опухоли у пациентов, инфицированных COVID-19", - заявили ученые.



Однако эксперты считают, что пока рано говорить о доказанном влиянии вируса SARS-Cov-2 на развитие опухоли мозга.