Первый случай COVID-19 в дежурном классе выявили в Казахстане

В одном из сел Восточно-Казахстанской области у ученика дежурного класса выявлен COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает Kazpravda.kz.



"В середине сентября в поселке Парыгина, который расположен в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области, был выявлен первый случай заражения ученика дежурного класса. Мама ребенка является учителем. Температура в первый день была 37 градусов, все симптомы заражения вирусом присутствовали", – сообщил Багдат Коджахметов.



Он отметил, что проведенный анализ ПЦР дал положительный результат.



"Мальчик лечится на дому, состояние удовлетворительное. В классе, где он учится, всего 12 детей. Всех их, в том числе учителей и контактных лиц, также проверяют на возможность заражения", – заключил Коджахметов.