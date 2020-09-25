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Первый случай COVID-19 в дежурном классе выявили в Казахстане

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Первый случай COVID-19 в дежурном классе выявили в Казахстане
Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В одном из сел Восточно-Казахстанской области у ученика дежурного класса выявлен COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает Kazpravda.kz.

"В середине сентября в поселке Парыгина, который расположен в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области, был выявлен первый случай заражения ученика дежурного класса. Мама ребенка является учителем. Температура в первый день была 37 градусов, все симптомы заражения вирусом присутствовали", – сообщил Багдат Коджахметов.

Он отметил, что проведенный анализ ПЦР дал положительный результат.

"Мальчик лечится на дому, состояние удовлетворительное. В классе, где он учится, всего 12 детей. Всех их, в том числе учителей и контактных лиц, также проверяют на возможность заражения", – заключил Коджахметов.


Источник: kazpravda.kz
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