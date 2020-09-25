Бюрабекова назвала причину ухода из Минздрава и рассказала о новой волне коронавируса

Людмила Бюрабекова объяснила свой уход с должности и рассказала, когда в Казахстане могут ввести новый локдаун.



Уход из Минздрава



Людмила Бюрабекова назвала решение покинуть Минздрав "осознанным".



"В сфере менеджмента говорят, что после трех проработанных лет на определенном месте дальше нужно делать что-то другое. В Министерстве здравоохранения я проработала три года. Пришла в августе 2017 года в Комитет фармации, потом его объединили с Комитетом охраны общественного здоровья.



Соединили три службы - санэпидемиологический надзор, медицинский и фармацевтический контроль в один комитет - и после этого еще реорганизовали.



Некоторые специалисты отмечают, что это было неплохо - работать совместно. Но в текущей ситуации, в пандемию, возможно, это оправданное решение, когда санэпидемиологический надзор выделяют в отдельную службу, потому что его действительно нужно усилить.



Могу честно сказать, мы работали эти девять месяцев круглосуточно, эпидемиологи также работали в круглосуточном режиме. Им действительно было сложно, некоторых коллег мы потеряли", - сказала Людмила Бюрабекова.



Она считает, что санэпидемиологический надзор нужно усилить, эпидемиологам повысить заработную плату, усилить оснащение, особенно на фоне прогнозируемой второй волны коронавирусной инфекции.



Подготовка к борьбе с новой волной



Также Людмила Бюрабекова рассказала о подготовке к новой волне коронавируса и опыте первого карантина. Говорит, что казахстанцы пережили все то, что произошло во многих странах мира.



"Когда мы сильно ослабили карантин, это было в конце мая, люди подумали, что все закончилось, начали массово общаться, увеличились социальные контакты, и пошел рост заболеваемости.



При этом наслоились традиционные весенние инфекции, тот же грипп, парагрипп. До этого все сидели по домам, и эти инфекции сдвинулись на июнь и июль, и в общей совокупности волна нас накрыла", - объяснила Бюрабекова.



По ее словам, сейчас все максимально готово: коечный фонд и материальное оснащение, те же рентген-аппараты, ИВЛ, компьютерные томографы, лекарства. У единого дистрибьютора "СК-Фармация" появилось право наполнять розничные аптеки лекарствами, до этого не было такой возможности. Лекарства, которые лежали на складах "СК-Фармации", предназначались для больниц.



Людмила Бюрабекова напомнила период, когда люди начали массово скупать лекарства, считает такие действия неоправданными. С полок впрок буквально сметали парацетамол, антибиотики, а также препарат "Ингавирин", который, как оказалось, не помогает при коронавирусной инфекции.



"Практического опыта с такой пандемией не было ни у кого. Где-то, возможно, недоработали. У нас столько больных не было, сколько было скуплено препаратов. Март, апрель, май все сидели в строгом карантине, в аптеках продаж не было, снизился спрос. Так как это частный бизнес, мы не входили и не регулировали продажи, в том числе и завоз. Ввоз снизился, так как все границы были закрыты, каждая страна была предоставлена сама себе.



Спрос снизился, ввоз снизился, и когда пошли послабления карантина, увеличился рост не только КВИ, но и вирусных инфекций, пошла небольшая паника и (скупка лекарств). Где-то мы информационно недоработали, потому что все силы были направлены на борьбу с COVID-19, может быть, стоило больше объяснять, что тогда был не только COVID-19, но и те же простые вирусные инфекции", - сказала экс-вице-министр.



По ее словам, в сложный период работали интуитивно, опирались на рекомендации ВОЗ. В Казахстане в ожидании новой волны разработано несколько сценариев.



Самым простым и оптимистичным считается, когда население соблюдает санитарный дезинфицирующий режим, носит маски, параллельно Минздрав наблюдает за наполняемостью коечного фонда. Все зависит от того, как будет соблюдаться масочный режим, и от наслоения сезонных заболеваний.



"Более мягкий сценарий - это конец октября, ноябрь и декабрь. Надежда умирает последней. Надеемся, что это пройдет мимо нас. Но мы готовимся к худшему сценарию", - уточнила спикер.



Возможен ли повторный локдаун



"Когда у нас все соблюдается и вдруг появляются больные, их начинают госпитализировать, и как только 70 процентов фонда заполняется такими пациентами, включается "красная лампа", мы мобилизуем все остальные ресурсы, чтобы прекратить дальнейшее распространение.



Это тот же локдаун - карантин, который был в июле - августе, и максимально обеспечиваем лечение на амбулаторном и стационарном этапе", - пояснила Бюрабекова.



Казахстанская вакцина от коронавируса



Если говорить о вакцинах против COVID-19, то Казахстан следит за развитием оксфордской, российской и развивает отечественную. По словам Бюрабековой, местная вакцина более безопасна.



"К примеру, оксфордская вакцина. Она была более подготовленная, пошла на третью фазу клинических испытаний, но вдруг возник тяжелый побочный эффект. Причем это был единственный побочный эффект. Российская вакцина проходит испытания.



Наша вакцина отличается от предыдущих. В оксфордской и российской вакцинах используется аденовирус, в первой - аденовирус шимпанзе, во второй - аденовирус человека.



У нас инактивированная вакцина. Наша пошла только на первую клиническую фазу испытаний. Только после третьей фазы - производство и применение в массы", - сказала Бюрабекова.



"По тем результатам, которые предоставили отечественные ученые, почему бы и не сделать. Наши ученые ничем не хуже зарубежных, если мы их не будем поддерживать, то они уедут и там будут идеи продвигать. На сегодняшний день результаты неплохие. Наша вакцина более безопасная", - добавила она.



Дежурные классы могут отменить



Удалось поговорить о дежурных классах. Вопрос оказался для правительства сложным. С одной стороны, риск всплеска заболеваний среди школьников, с другой - жертвование традиционным образованием.



"Мы согласны расширить количество детей, обучающихся в классах. Но в ВКО ситуация, когда заболел ребенок, очень много контактных лиц", - ответила Бюрабекова.



Она отметила, что дети в большей степени бессимптомны либо переносят болезнь в легкой форме. Однако все же представляют опасность.



Ребенок приходит в школу, общается со сверстниками, учителем, далее учитель идет к другим ученикам и преподавателям. Далее дети приходят домой и общаются с родителями, старшим поколением, могут заразить.



"Поэтому мы и предложили ограничиться только первой четвертью. Школу в ВКО практически пришлось выключить из образовательного процесса, слишком много задействованных лиц ушли на карантин.



По итогам первой четверти будет ясен план действий. Мои дети уже выросли и учатся в вузах, но и они страдают, что лишены контактов, общения с преподавателем, здесь нужно быть более взвешенным. Или здоровье, или риск", - сказала она.



Что делать, чтобы себя защитить



Носить маски, дезинфицироваться, соблюдать социальную дистанцию - три эффективных способа уберечь здоровье от вируса, отметила Бюрабекова.



"Когда я выхожу на улицу, к сожалению, вижу прохожих, которые не соблюдают масочный режим, дистанцию в магазинах, больно становится. Вроде пытаемся донести важность этих мер... Это спасет нас.



Я сама переболела. Соблюдала все эти меры, у меня была отдельная посуда, раздельный прием пищи, мои близкие не заразились, и никаких последствий они не испытали", - поделилась Бюрабекова.



Возможны ли повторные случаи заболевания коронавирусом



Экс-вице-министр подчеркнула, что в Казахстане повторных случаев нет. В мировой практике пока эти случаи изучаются. А выработка антител у переболевших зависит от тяжести перенесенного заболевания.



"Я перенесла в легкой форме, у меня, к сожалению, нет антител. Я стараюсь соблюдать три столпа, о которых говорила ранее. Еще важно защищать глаза. Если больной человек без маски, то большой риск заразиться через слизистую оболочку", - рекомендовала Бюрабекова.



Критика о ценах на лекарства



Людмила Бюрабекова удивлена выпадом мажилисвумен. Говоря о завышенных ценах на лекарства, отметила, что Генпрокуратура провела проверку и действительно выявила подобные нарушения. Однако это было до ее работы в Минздраве.



"Мы, наоборот, по итогам проверки Генеральной прокуратуры привели в порядок ценообразование на лекарства. И сейчас Генпрокуратура вновь проводит проверку по данным ими рекомендациям. По пунктам все исправлено. Проверяли за 2016, 2017 годы, и немного захватили 2018 год, но на 2018 год цены перешли с 2017 года", - сказала Бюрабекова.



Она добавила, что в 2019 году размещала пост в Facebook с разъяснением ситуации.



Чем Людмила Бюрабекова планирует заняться



Сейчас Людмила Витальевна планирует работать над диссертацией, так как обучается в докторантуре.



"У меня тема актуальная, хотя на тот момент еще не было пандемии, связанная с санэпидемиологическими службами. Изучать международный опыт, пообщаться с коллегами, проанализировать наш опыт. К сожалению, у нас не было времени его публиковать, потому что все происходило в экстренном режиме, поделиться с коллегами, получить их опыт. Дальше уже развиваться и двигаться", - заключила спикер.



Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения 23 сентября. Она была назначена на должность в апреле 2020 года, когда министром был Елжан Биртанов.