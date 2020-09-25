Три тысячи заболевших в сутки: Зеленский о второй волне КВИ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавирусной инфекции в стране. Количество выявляемых новых случаев заражения в последние дни превышает 3 тыс человек в сутки, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на rbc.ru.
Заявление прозвучало на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе.
Зеленский объяснил, что именно для противостояния инфекции в Украину не пускают иностранцев.
«Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение», – сказал президент.
Он отметил, что сегодня в стране выявляется более 3 тыс заболевших в день.
«К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в стране. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно», – пояснил глава государства.
К слову, согласно данным worldometers.info Украина находится на 25 месте по числу зараженных КВИ, сейчас там 191,671 заболевших.
Между тем, согласно утренним данным сайта worldometers.info, число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло в мире 32 млн 394 тыс 822, за сутки прибавилось 307 954 зараженных. С начала пандемии скончалось 987 066 человек, за сутки — 5782. Выздоровело 23 млн 904 тыс 683 пациента.
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