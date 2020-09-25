«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Сентября
+22...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.19 KZT
  • €1 = 496.26 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев призвал врачей быть готовыми ко второй волне коронавируса

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Токаев призвал врачей быть готовыми ко второй волне коронавируса
Фото: akorda.kz
Рабочая поездка Президента Казахстана в Алматы началась с посещения нового филиала городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел оснащенные современным оборудованием палаты, рассчитанные на оказание стационарной медицинской помощи для 500 человек.

Главу государства проинформировали о медико-демографической ситуации в городе и принимаемых мерах по противодействию COVID-19, а также о деятельности службы скорой медицинской помощи.

Президент тепло побеседовал с медицинскими работниками, затронув вопросы дальнейшего развития национального здравоохранения, оснащения необходимым оборудованием медицинских организаций, обновления коечного фонда и инфраструктуры, а также увеличения заработной платы медиков.

"Ставится задача к 2023 году довести заработную плату медицинских работников до уровня в два раза больше, чем по всей экономике. Приоритетное внимание будет уделяться развитию первичной медико-санитарной помощи. Мы эту сферу упустили в свое время, к сожалению. Эпидемия показала ошибочность подобных действий. Нам надо сейчас очень серьезно отнестись к допущенным ошибкам, исправить их. Конечно же, медицина будет находиться в сфере нашего самого пристального приоритетного внимания", - отметил Токаев.

Глава государства указал на важность подготовки к возможной новой волне коронавируса, при этом на защиту жизни и здоровья казахстанцев должны быть мобилизованы все ресурсы.

"Сейчас обстановка сложная во всем мире. В Европе и в Америке идет вторая волна коронавируса. В этих условиях мы должны сохранять бдительность, быть готовыми. Хороший урок извлекли из первой волны пандемии. Этот опыт нам пригодится. Конечно, было трудно, допускались ошибки, в том числе и со стороны Министерства здравоохранения. На ходу пришлось исправлять эти ошибки. Но любой опыт, даже самый горький, полезен. Поэтому давайте будем готовы ко второй волне. А затем вместе со всем миром, с международным сообществом мы должны достойно преодолеть все трудности", - сказал Президент.

В завершение встречи Глава государства поблагодарил медиков за их самоотверженный труд в непростых условиях борьбы с пандемией.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика