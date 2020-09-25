Токаев призвал врачей быть готовыми ко второй волне коронавируса

Рабочая поездка Президента Казахстана в Алматы началась с посещения нового филиала городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Касым-Жомарт Токаев осмотрел оснащенные современным оборудованием палаты, рассчитанные на оказание стационарной медицинской помощи для 500 человек.



Главу государства проинформировали о медико-демографической ситуации в городе и принимаемых мерах по противодействию COVID-19, а также о деятельности службы скорой медицинской помощи.



Президент тепло побеседовал с медицинскими работниками, затронув вопросы дальнейшего развития национального здравоохранения, оснащения необходимым оборудованием медицинских организаций, обновления коечного фонда и инфраструктуры, а также увеличения заработной платы медиков.



"Ставится задача к 2023 году довести заработную плату медицинских работников до уровня в два раза больше, чем по всей экономике. Приоритетное внимание будет уделяться развитию первичной медико-санитарной помощи. Мы эту сферу упустили в свое время, к сожалению. Эпидемия показала ошибочность подобных действий. Нам надо сейчас очень серьезно отнестись к допущенным ошибкам, исправить их. Конечно же, медицина будет находиться в сфере нашего самого пристального приоритетного внимания", - отметил Токаев.



Глава государства указал на важность подготовки к возможной новой волне коронавируса, при этом на защиту жизни и здоровья казахстанцев должны быть мобилизованы все ресурсы.



"Сейчас обстановка сложная во всем мире. В Европе и в Америке идет вторая волна коронавируса. В этих условиях мы должны сохранять бдительность, быть готовыми. Хороший урок извлекли из первой волны пандемии. Этот опыт нам пригодится. Конечно, было трудно, допускались ошибки, в том числе и со стороны Министерства здравоохранения. На ходу пришлось исправлять эти ошибки. Но любой опыт, даже самый горький, полезен. Поэтому давайте будем готовы ко второй волне. А затем вместе со всем миром, с международным сообществом мы должны достойно преодолеть все трудности", - сказал Президент.



В завершение встречи Глава государства поблагодарил медиков за их самоотверженный труд в непростых условиях борьбы с пандемией.