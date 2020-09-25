Переболевшие коронавирусом имеют устойчивый иммунитет - врач

Последние исследования подтверждают устойчивый иммунитет у переболевших коронавирусом. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Махаббат Бекбосынова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Очень много дискуссий и споров в мировом сообществе по поводу того, есть ли устойчивый иммунитет или этот иммунитет кратковременный. На сегодня какой-то общей согласованности в этом вопросе нет, это изучается. Но в одной из последних обзорных статей была информация о том, что да, есть устойчивый, хороший иммунитет после COVID-инфекции. Причем если раньше говорили, что чем тяжелее была форма COVID-инфекции, тем устойчивее был иммунитет, то сейчас я думаю, что ответ на этот вопрос - это ответ будущего", - сообщила Бекбосынова на брифинге СЦК.



Она уточнила, что на сегодняшний день описан только один случай повторного заражения коронавирусом, но другим штаммом этого вируса.



"Это сообщение было из Сингапура. Этот пациент перенес инфекцию другого штамма вируса COVID в легкой форме", - заметила она.