В стране перед запланированными митингами увеличивается число задержанных активистов

25 сентября на фоне ожиданий антиправительственных митингов в ряде городов страны продолжаются задержания. Нескольким гражданам в столице, Костанае, Актау и Шымкенте назначены административные наказания в виде штрафов и арестов.



Костанаец Азат Ибраев сообщил, что вызван в полицию и обязан явиться туда в 18 часам. По его словам, в полицию была вызвана и местная активистка Зинаида Проценко. Два дня назад пятисуточные аресты были назначены активистам Алексею Плясковскому и Рустему Демесинову.



Ибраев предполагает, что Плясковского, который открыто выражал свои политические взгляды, «хотели спровоцировать накануне митинга». Он пояснил, что 22 сентября Плясковский ехал на велосипеде, когда на дороге столкнулся с мужчиной, который позже обратился в суд.



Решением суда от 23 сентября Плясковский был признан виновным в «хулиганстве и оскорблении» (часть 1 статьи 434 КоАП). В нем также говорится, что потерпевший Мырзамуратов обвинил Плясковского в «агрессии». Активист не согласился с выдвинутыми против него обвинениями и заявил, что его дело имеет политические мотивы.



Утром 25 сентября в Аль-Фарабийский районный отдел полиции Шымкента был доставлен активист Жанмурат Аштаев. Поступали сообщения о том, что некоторые активисты вышли на улицы по своим делам и были задержаны. Один из них, Жаркынбек Сейтинбек, сообщил, что был задержан по дороге в поликлинику и доставлен в Каратауское районное отделение полиции.



По словам правозащитников, за последние три дня более ста человек были задержаны и оштрафованы в разных частях Казахстана. Бахытжан Торегожина, глава фонда «Ар.Рух.Хак», правозащитница, разместила на своей странице в Facebook'е имена 13 человек. Среди них активисты Ардак Сатпаева (оштрафована на 83 тысячи тенге), Анна Шукеева (оштрафована на 58 тысяч тенге), Болат Нургазин (арестован на 10 суток), Абзал Каналиев (арестован на 10 суток), Жамбыл Кобейсинов (арестован на 10 суток), Берик Абишев ( арестован на семь суток), Ергали Байдаков (арестован на 10 суток).



Азаттыку не удалось связаться с судебными органами для получения комментариев.



Ранее опальный экс-банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов призвал провести 25 сентября общенациональный антиправительственный митинг. Массовые задержания, аресты и штрафы правозащитники называют «превентивными» — с целью не допустить участия граждан в этих акциях.



Право на мирные собрания гарантирует Конституция Казахстана. Людям, выходящим на митинги, к которым призывает Аблязов, не удается проводить эти акции: их подвергают массовым задержаниям, а затем административным взысканиям за «нарушение порядка проведения мирных собраний». Эту общественную деятельность регулирует новый закон о митингах, принятый в мае этого года. Его, как и прежний, раскритиковали ведущие международные правозащитные организации как не гарантирующий гражданам право на свободу мирных собраний.



Основанное Аблязовым движение «Демократический выбор Казахстана» в 2018 году было признано казахстанским судом «экстремистской организацией» и запрещено. С тех пор граждане, которых власти признают «сторонниками ДВК», подвергаются давлению и преследованиям. Самому Аблязову на родине предъявлен ряд уголовных обвинений. В прошлогодней резолюции Европарламента ДВК упоминается как «мирное оппозиционное движение». Аблязов и его сторонники отвергают все обвинения как политически мотивированные.