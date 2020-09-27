Трамп пообещал навсегда покончить с зависимостью экономики США от Китая

Президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на предстоящих выборах покончить с зависимостью экономики США от Китая. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.
"За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая", - сказал Трамп.
В середине августа Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о возможном прекращении бизнеса с Китаем в случае его победы на президентских выборах.
"Вы спрашиваете, буду ли я готов разорвать (связи США и Китая) и остановить бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, так как до сих пор мы ничего не получали от Китая, мы только теряли деньги", - говорил тогда Трамп.
В начале текущего года в рамках торгового соглашения между странами Трамп подписал пакет документов с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Согласно договоренностям, Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на 200 миллиардов долларов, а Вашингтон отменит запланированное повышение пошлин на китайские товары.
Президентские выборы назначены в США на 3 ноября. Главным соперником Трампа является кандидат от демократической партии 77-летний Джозеф Байден.
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