Армения заявила о наступлении военных Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Нагорного Карабаха. Он написал об этом на своей странице в Facebook.
По его словам, вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на непризнанную республику.
«Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития», — написал Пашинян.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, есть погибшие среди гражданских.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.
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