В честь Абая назовут улицу в Стамбуле

Один из проспектов Стамбула назовут в честь великого казахского просветителя Абая.
Об этом стало известно во время встречи казахской диаспоры, проживающей в турецком мегаполисе. К слову, получить разрешение на переименование улицы у властей страны – непростая задача.
Многие из казахов, проживающих в Стамбуле, живут в районе Зейтинбурну. Представители диаспоры регулярно встречаются и активно учувствуют в социальной жизни города. В рамках последней встречи, организованной казахстанским консульством в Стамбуле, собрались потомки казахов, иммигрировавших в Турцию в 50-х годах прошлого века.
На сегодняшней встрече обсуждалось много важных вопросов. Местная казахская молодежь, проживающая в Стамбуле, задавала консулу свои вопросы. А очередной номер нашего ежемесячного журнала "Қазақ елі" посвятили Абаю. Надеемся, что такие встречи будут продолжаться. Жители Турции хорошо знакомы с Абаем, - рассказал глава объединения турецких казахов Ертолкын Гайретуллах.
В разных городах в честь поэта названы улицы и скверы. Имя классика носит и одна из школ Стамбула. А в скором времени здесь собираются переименовать и целый проспект. Кроме того, для представителей диаспоры вводят дополнительные курсы по казахскому языку.
Я казах, который родился и вырос в Стамбуле. Поэтому для меня очень важно изучать казахский язык. Мы договорились чаще проводить подобные встречи. Если мы будем встречаться регулярно, то сможем практиковать родной язык и укреплять наше единство, - подчеркнул житель г. Стамбула Гаппар Орхун Акдаг. Назвать улицу в честь Абая в таком большом городе, как Стамбул, – непростая задача. Благодаря усилиям казахстанского посольства в Анкаре и консульства в Стамбуле, вопрос удалось решить быстро.
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