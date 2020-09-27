«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 27 Сентября
+19...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.32 KZT
  • €1 = 496.41 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости
Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты — во имя Родины, во имя победы», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее военное положение ввел президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян. Лидер НКР также сообщил о всеобщей мобилизации — в Нагорном Карабахе объявили сбор мужчин старше 18 лет.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика