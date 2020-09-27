Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию

Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.



«Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты — во имя Родины, во имя победы», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Ранее военное положение ввел президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян. Лидер НКР также сообщил о всеобщей мобилизации — в Нагорном Карабахе объявили сбор мужчин старше 18 лет.



Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.



Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.



В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.