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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Бишкеке проходит мирный марш за независимость Кыргызстана

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 15:22
В Бишкеке проходит мирный марш за независимость Кыргызстана
Фото 24.kg. Мирный марш за суверенитет Кыргызстана
В Бишкеке сегодня проходит марш за свободу и независимость Кыргызстана. Инициаторами акции выступили пользователи социальных сетей.

Решение организовать марш последовало после того, как в Facebook распространили видеозапись мероприятия в Москве, прошедшего в 2019 году. В нем участвовали депутаты Жогорку Кенеша, в том числе Марат Аманкулов, баллотирующийся сейчас в седьмой созыв парламента.

В его выступлении есть слова: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызской Республики в состав Российской Федерации. Сам Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.

Марш за независимость КР проходит по маршруту от железнодорожного вокзала по бульвару Эркиндик к «Белому дому».

«Свобода и независимость — это самое ценное, что есть у кыргызского народа. Мы будем отстаивать нашу свободу», — пояснили организаторы мирного марша.

Известно, что акцию поддерживают и некоторые партии, участвующие в парламентских выборах — 2020.


Источник: 24.kg
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:17
Хотелось бы знать, хотябы в общих словах, что дала независимость населению Киргизии?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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