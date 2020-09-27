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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Билеты на первый за время пандемии рейс в Россию доходили до 1,5 млн тенге

Просмотров:2117 Опубликовано: 27-09-2020, 16:37
Билеты на первый за время пандемии рейс в Россию доходили до 1,5 млн тенге
Фото 4news.kz
Вчера, 26 сентября, возобновились регулярные пассажирские авиасообщения между Казахстаном и Россией, передает NUR.KZ.

Как пишет издание Sputnik Казахстан, вчера впервые с начала пандемии пассажиры из Казахстана смогли вылететь в соседнюю Россию. Рейс осуществился из столичного аэропорта Нурсултан Назарбаев в московский аэропорт «Домодедово». Самолет авиакомпании Air Astana вылетел по расписанию 26 сентября в 21:40 по времени Нур-Султана и прибыл в столицу России в 22:15 по местному времени.

Отметим, сегодня, 27 сентября, первый за долгое время рейс из Москвы в столицу Казахстана совершила авиакомпания «Аэрофлот». Расписания рейсов опубликованы на сайтах авиакомпаний. Сообщается, что в дальнейшем казахстанская авиакомпания будет летать по средам, российская — по воскресеньям.

Стоит отметить, что сразу после объявления о возобновлении полетов, несмотря на их высокую стоимость, люди раскупили билеты за считанные часы. Цены доходили до 1,5 миллиона тенге.

Как сообщили изданию в Air Astana, борт самолета был заполнен — пассажиры заняли все 223 места. Граждане Казахстана и России, которые имеют вид на жительство в РФ и РК, могут воспользоваться данными рейсами. Также в Россию могут летать все граждане Казахстана. Для этого пассажиры должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем за трое суток до вылета, и получить справку с отрицательным результатом.

В свою очередь, гражданам России в течение 72 часов по прибытию в Казахстан необходимо заполнить анкету, затем сдать тест на КВИ. Сообщается, что в казахстанском столичном аэропорту установлено 15 специальных смарт-камер. Они выявляют температуру каждого человека и фиксируют, соблюдается ли обязательный масочный режим.

Персонал аэропорта прошел специальное обучение. Закуплено 14 тысяч средств индивидуальной защиты, 122 тысячи пар медицинских перчаток, более 400 тысяч масок, а также установлено 400 санитайзеров. Обеспечивается ПЦР-тестирование персонала, взаимодействующего с пассажирами.

Также ежедневно проводится дезинфекционная обработка территории, служебных помещений, спецтехники и в местах скопления людей. Прилетающих международными рейсами пассажиров анкетируют сотрудники санитарных служб.


Источник: 4news.kz
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Комментарии ( 4 )

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 NeirosMD (Посетители) Вчера, 06:55
пассажиры из Казахстана смогли вылететь в соседнюю Россию

А есть ещё одна Россия? Не соседняя!

Как сообщили изданию в Air Astana, борт самолета был заполнен — пассажиры заняли все 223 места.

А как же социальная дистанция, про которую постоянно нам втирают!?

пассажиры должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем за трое суток до вылета, и получить справку с отрицательным результатом.

Не важно болеешь - не болеешь, но справка должна быть с отрицательным результатом!

Научитесь грамотно излагать мысль, и грамотно, внятно, понятно доносить её до народа...!
 
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 babe (Посетители) 27 сентября 2020 17:24
И как долго этот беспредел , дуристика, маразм ...будет продолжаться ?
 
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 дорожник (Посетители) 27 сентября 2020 17:22
А почему дорого из КЗ в РФ можно, а дёшево (на авто) нельзя?

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Bass66 (Посетители) 27 сентября 2020 17:04
Эйр Астана захотела разом компенсировать все понесенные убытки.
Кому война, а кому мать красна!
 
 

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