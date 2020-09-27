Билеты на первый за время пандемии рейс в Россию доходили до 1,5 млн тенге

Вчера, 26 сентября, возобновились регулярные пассажирские авиасообщения между Казахстаном и Россией, передает NUR.KZ.



Как пишет издание Sputnik Казахстан, вчера впервые с начала пандемии пассажиры из Казахстана смогли вылететь в соседнюю Россию. Рейс осуществился из столичного аэропорта Нурсултан Назарбаев в московский аэропорт «Домодедово». Самолет авиакомпании Air Astana вылетел по расписанию 26 сентября в 21:40 по времени Нур-Султана и прибыл в столицу России в 22:15 по местному времени.



Отметим, сегодня, 27 сентября, первый за долгое время рейс из Москвы в столицу Казахстана совершила авиакомпания «Аэрофлот». Расписания рейсов опубликованы на сайтах авиакомпаний. Сообщается, что в дальнейшем казахстанская авиакомпания будет летать по средам, российская — по воскресеньям.



Стоит отметить, что сразу после объявления о возобновлении полетов, несмотря на их высокую стоимость, люди раскупили билеты за считанные часы. Цены доходили до 1,5 миллиона тенге.



Как сообщили изданию в Air Astana, борт самолета был заполнен — пассажиры заняли все 223 места. Граждане Казахстана и России, которые имеют вид на жительство в РФ и РК, могут воспользоваться данными рейсами. Также в Россию могут летать все граждане Казахстана. Для этого пассажиры должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем за трое суток до вылета, и получить справку с отрицательным результатом.



В свою очередь, гражданам России в течение 72 часов по прибытию в Казахстан необходимо заполнить анкету, затем сдать тест на КВИ. Сообщается, что в казахстанском столичном аэропорту установлено 15 специальных смарт-камер. Они выявляют температуру каждого человека и фиксируют, соблюдается ли обязательный масочный режим.



Персонал аэропорта прошел специальное обучение. Закуплено 14 тысяч средств индивидуальной защиты, 122 тысячи пар медицинских перчаток, более 400 тысяч масок, а также установлено 400 санитайзеров. Обеспечивается ПЦР-тестирование персонала, взаимодействующего с пассажирами.



Также ежедневно проводится дезинфекционная обработка территории, служебных помещений, спецтехники и в местах скопления людей. Прилетающих международными рейсами пассажиров анкетируют сотрудники санитарных служб.