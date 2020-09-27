МИД Казахстана сделал заявление в связи с ситуацией в Карабахе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление ведомства.



"Республика Казахстан выражает глубокую обеспокоенность эскалацией армяно-азербайджанского конфликта, произошедшей 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе.



Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения принять все меры для стабилизации ситуации, отказаться от использования силовых средств и приступить к переговорам", - говорится в заявлении.



Внешнеполитическое ведомство Казахстана также подчеркнуло, что готово содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на площадках международных организаций. Как действующий председатель СВМДА, предлагаем использовать имеющийся пакет мер доверия Совещания.



Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.



Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.