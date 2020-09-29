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Кому из казахстанцев можно заехать в Россию, рассказали в посольстве

Просмотров:3775 Опубликовано: 29-09-2020, 08:51
Кому из казахстанцев можно заехать в Россию, рассказали в посольстве
Фото ©Shutterstock Фото ©Shutterstock
В посольстве Российской Федерации в Казахстане рассказали о том, каким категориям казахстанцев можно ехать в Россию, передает корреспондент Tengritravel.kz.

Как известно, ранее возобновилось регулярное авиасообщение между Казахстаном и Россией. Однако у путешественников возникли вопросы о том, кому конкретно теперь разрешено ехать в соседнюю страну.

"Российскую границу в воздушных пунктах пропуска могут пересекать все категории граждан Казахстана при условии прибытия прямым рейсом из Казахстана, включая и студентов, о чем часто спрашивают. Для въезда в Россию необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, полученную не менее чем за 72 часа до вылета рейса. Это обязательное условие", - ответили на запрос Tengritravel.kz в посольстве России.

При этом в посольстве подчеркнули, что восстановление авиасообщения не означает возвращения к режиму пересечения границы, существовавшему до начала пандемии. Так, например, по-прежнему сохранены ограничения на пересечение границы сухопутным путем. В данное время ее могут пересечь следующие категории граждан:

- обладатели действующего вида на жительство в России, родители, дети и супруги россиян (на границе им придется предъявить копии документов, подтверждающих родство);
- казахстанцы, направляющиеся на лечение, при наличии у них на руках приглашения из российской клиники;
- участники госпрограммы переселения соотечественников, при этом они должны иметь с собой соответствующее свидетельство.

"Есть и другие исключения, которые касаются довольно узкого круга специалистов и официальных лиц из числа граждан Казахстана. Все они закреплены в действующей редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации за номером 635-р от 16 марта 2020 года (ознакомиться с ним можно здесь), которым как раз регулируется режим въезда иностранных граждан на территорию России", - подчеркнули в посольстве России.

Также в посольстве отметили, что указанные меры носят ограничительный и временный характер и связаны с осложнением международной эпидемической обстановки.

Условия пребывания в России для казахстанцев остались прежними - нахождение в течение 90 дней из каждых 180 (при нахождении в стране до 30 суток регистрация в органах миграционного контроля не требуется). Однако это не распространяется на тех, у кого есть основания для более длительного проживания на российской территории, например, работников, нанятых по трудовому договору. К слову, им после приезда по-прежнему необходимо соблюдать 14-дневный домашний карантин.

"Наконец, все без исключения россияне и иностранцы должны следовать предписаниям санитарных властей. Поскольку они могут отличаться в различных частях страны, рекомендовали бы направляющимся в Россию казахстанцам заглядывать на веб-сайт администрации региона назначения для получения наиболее актуальной информации", - подытожили в посольстве России.

С 21 сентября возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Россией. Уже состоялись первые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Эйр Астана". Казахстанский авиаперевозчик осуществляет полет на авиалайнере Boeing 767 c конфигурацией салона в бизнес-классе (30 мест) и экономклассе (193 места). Рейс из Нур-Султана вылетает в 21.40, прибывает в Москву в 22.15. Рейс из Москвы вылетает в 23.15, прибывает в Нур-Султан в 05.35 по местному времени.


Источник: tengritravel.kz
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