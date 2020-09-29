«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Сентября
+17...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.35 KZT
  • €1 = 499.41 KZT
  • 1 RUB = 5.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

После вмешательства МИД участнице «Детской Новой волны» из РК разрешили въезд в Россию

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 10:12
После вмешательства МИД участнице «Детской Новой волны» из РК разрешили въезд в Россию
Фото: zakon.kz
Министерство иностранных дел Казахстана и посольство в Москве помогли участнице «Детской Новой волны» Аружан Ардак въехать в Россию, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Накануне финалистка международного конкурса вместе с матерью прибыли в Москву. Однако, несмотря на наличие приглашения, мать и дочь не впустили в страну. Потому что они прибыли в Россию транзитным рейсом из Турции и по правилам не имели оснований для въезда.

«Благодаря титаническим усилиям казахстанских дипломатов Аружан Ардак все же пересекла границу и теперь точно примет участие в конкурсе, в котором мы от души ей желаем удачи. Выражаем благодарность нашим российским коллегам за оказанную поддержку в данном вопросе», - сказали во внешнеполитическом ведомстве РК.

В то же время МИД напоминает, что этот случай является исключением из правил.

Казахстанцы и граждане с видом на жительство в РК могут въезжать в Россию без ограничений только через воздушные пункты пропуска и прямыми авиарейсами из Казахстана. Прилет в РФ из других стран возможен только при наличии вида на жительство в этих государствах.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 11:43
Мы сами себе создаём трудности что бы потом , в редких случаях,успешно их преодолевать

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика