После вмешательства МИД участнице «Детской Новой волны» из РК разрешили въезд в Россию

Министерство иностранных дел Казахстана и посольство в Москве помогли участнице «Детской Новой волны» Аружан Ардак въехать в Россию, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».



Накануне финалистка международного конкурса вместе с матерью прибыли в Москву. Однако, несмотря на наличие приглашения, мать и дочь не впустили в страну. Потому что они прибыли в Россию транзитным рейсом из Турции и по правилам не имели оснований для въезда.



«Благодаря титаническим усилиям казахстанских дипломатов Аружан Ардак все же пересекла границу и теперь точно примет участие в конкурсе, в котором мы от души ей желаем удачи. Выражаем благодарность нашим российским коллегам за оказанную поддержку в данном вопросе», - сказали во внешнеполитическом ведомстве РК.



В то же время МИД напоминает, что этот случай является исключением из правил.



Казахстанцы и граждане с видом на жительство в РК могут въезжать в Россию без ограничений только через воздушные пункты пропуска и прямыми авиарейсами из Казахстана. Прилет в РФ из других стран возможен только при наличии вида на жительство в этих государствах.