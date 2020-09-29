От безысходности казахстанские предприниматели продают свой бизнес

Казахстанские предприниматели распродают свой бизнес за ничтожные суммы. Рестораны, турагентства и салоны красоты в период пандемии легче продать, чем получать от них доход, передает «Первый канал Евразия».
Более тысячи таких предложений сейчас можно встретить на одной из крупных платформ онлайн-объявлений. Приобрести задешево казахстанцы предлагают гостиницы, салоны красоты, магазины одежды и турфирмы.
К примеру, 4 года понадобилось Алибеку Сергалиеву, чтобы открыть свой ресторанный комплекс. Первых гостей он встретил в октябре 2019 года, а через несколько месяцев музыка в банкетном зале, кажется, стихла навсегда. Из-за жестких запретов, связанных с пандемией коронавируса, Алибеку пришлось распустить штат из 50 человек, а бизнес выставить на продажу.
«Мы поставили этот комплекс на продажу из-за безысходности. Изначально мы влезли в несколько больших долгов. Такой комплекс в среднем стоит 350-400 млн тенге. Сейчас от безысходности мы продаем его за 130 млн тенге. За эти деньги оно не оправдает себя, к сожалению», — сказал предприниматель Алибек Сергалиев.
Туристический бизнес в этом году ожиданий тоже не оправдал. Владелица одного из крупных турагентств рассказала, что вместо путевок теперь продает продукты. В нынешних условиях этот вид бизнеса надежнее. Бизнес-тренд-2020 — уйти в интернет, чтобы не платить аренду за помещение магазина и закупать товары, которые будут потребителю по карману.
Экономист Марат Каирленов считает, что сейчас самое время из сферы услуг уйти в промышленность. На нефть надежды больше нет.
Предприниматель Арна, например, меняет ресторанный бизнес на собственное производство.
«Я думаю, что для любого бизнесмена нетрудно вылезти из любой кризисной ситуации и превратить это в свои плюсы. Мы очень хорошо заработали на доставке еды. Да, это не наш профиль был. Одноразовые упаковки – это не наше было. Мы это превратили в свои плюсы, и сейчас вот мы работаем в этом направлении. Мы открыли для себя это новое направление», — поделилась Арна Жан.
По словам председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова, более 800 тыс предпринимателей, в основном сфера услуг, наиболее пострадавших отраслей, это от 1 млн 300 тыс — примерно 60% подверглись серьезному испытанию.
В нацпалате предпринимателей предлагают в случае повторного локдауна не запрещать работу всех объектов бизнеса, а закрывать лишь те, где произошла вспышка болезни.
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