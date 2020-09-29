Карантин в Атырауской области продлили до 12 октября

В Атырауской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения карантинные ограничения продлены до 12 октября. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Асылбек Шаров, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



Согласно постановлению на территории области продолжит действовать запрет на работу развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе) и букмекерских контор.



Разрешили деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.



Не менее 50 процентов сотрудников должны быть переведены на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников.



Разрешили деятельность объектов общественного питания часов (кафе, рестораны и другие) с 08:00 до 00:00 с допуском одновременно в помещениях, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее двух метров, рассадка за одним столом не более четырех человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.



Разрешили деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции.



Разрешили деятельность объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.



Разрешили предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы с родственниками в установленном порядке.



В выходные и праздничные дни продолжат действовать ограничительные меры - приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков.



Сохраняется введенный карантин на месторождении Тенгиз.