Будущим педагогам подняли стипендию до 42 тыс тенге

Если в прошлом году размер стипендии составлял 21 тыс тенге, затем после поручения президента в декабре она выросла до 26 тыс, теперь же с 1 сентября будущие педагоги будут получать самую высокую стипендию в размере 42 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
Он напомнил, что в конце мая этого года прошло очередное заседание национального совета общественного доверия, где главной темой стало развитие образования и науки.
По итогам заседания НСОД главой государства были даны важные для системы образования и науки поручения. Одним из таких поручений было повышение требований для абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, и одновременно увеличение размера стипендии до 42 тыс тенге.
«Если в прошлом году размер стипендии составлял 21 тыс тенге, затем после поручения президента в декабре она выросла до 26 тыс, теперь же с 1 сентября будущие педагоги будут получать самую высокую стипендию в размере 42 тыс тенге. Кстати, со вчерашнего дня студенты уже начали получать повышенную стипендию», — отметил глава МОН.
Также в июне этого года был повышен пороговый балл для поступления на педагогические специальности сразу до 70 баллов.
«Благодаря всем этим мерам и принятию закона «О статусе педагога» уже в этом году количество обладателей знака «Алтын белгі», выбравших педагогику, увеличилось в 1,7 раза, а средний балл по многим направлениям превысил 100 баллов. То есть, если пару лет назад мы говорили о том, что средний балл поступающих на педагогику составляет около 65 баллов и профессия педагога малопривлекательна, то теперь начали поступать сильные выпускники с высокими баллами», — подчеркнул Аймагамбетов.
Чиновник добавил, что в рамках поручений по итогам НСОД, с сентября увеличилась стипендия докторантов с 102 тыс до 150 тыс тенге.
«Такая мера, безусловно, является хорошей поддержкой для молодых ученых, ведь в основном докторанты уже имеют свои семьи и занимаются проведением своих исследований», — написал министр.
Кроме того, с сентября 2020 года в разы повысилась стоимость государственного гранта, что позволит вузам увеличить заработную плату преподавателей и укрепить МТБ.
Министр образования заключил, что все поручения президента, данные по итогам НСОД, находятся на особом контроле и будут исполнены в установленные сроки.
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